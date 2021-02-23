LINE元宵節特效

疫情已經影響全世界超過 1 年、感染超過 1 億人口，即將到來的「元宵節」燈會也傳來取消的消息，不過雖然無法看實體的，倒可以看看 LINE 上的喔，LINE 於今日 （2/22）推出「元宵節」特效，只要輸入關鍵字「元宵」、「天燈」與「平安」就能夠看到熊大及兔兔在聊天室放溫暖療癒的美麗天燈！活動為期一週，即日起至 3/1 止，此次 iOS 與 Android 雙平台都可用，不過電腦版 LINE 並不適用唷，開啟手邊的 LINE 馬上傳給朋友試試看吧。

LINE元宵節特效

這次元宵節聊天室特效的日期為 2021 年 2 月 22 日(一) 上午 10:00，到 2021 年 3 月 1 日上午 10:00，應用的版本是 LINE iOS 與 LINE Android 版本，但沒有包括 LINE 電腦版呦！最低版本限制為 LINE iOS 9.15.0，與 LINE Android 7.1 ，不太確定的話可直接更新到 LINE 最新版本。若版本符合但沒看到特效，可以重新開啟 LINE 試試看

LINE 元宵節特效彩蛋

輸入「元宵」、「天燈」，與「平安」共三組，希望大家新年都能照顧好自己，也把這個心意透過 LINE 傳達給自己關心的親人與好友。

LINE 元宵節關鍵字

關鍵字並沒有限制不能與其它字一起出現，只要具字中有出現其中一組關鍵字，即可觸發 LINE 元宵節特效，很多人打開 LINE 輸入關鍵字後沒看到特效，原因大家幾乎都把 LINE 自動更新關起來啦，若你也沒有看到特效，記得將 LINE 更新到最新版，重新輸入試試看唷。

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