疫情已經影響全世界超過 1 年、感染超過 1 億人口，即將到來的「元宵節」燈會也傳來取消的消息，不過雖然無法看實體的，倒可以看看 LINE 上的喔，LINE 於今日 （2/22）推出「元宵節」特效，只要輸入關鍵字「元宵」、「天燈」與「平安」就能夠看到熊大及兔兔在聊天室放溫暖療癒的美麗天燈！活動為期一週，即日起至 3/1 止，此次 iOS 與 Android 雙平台都可用，不過電腦版 LINE 並不適用唷，開啟手邊的 LINE 馬上傳給朋友試試看吧。

這次元宵節聊天室特效的日期為 2021 年 2 月 22 日(一) 上午 10:00，到 2021 年 3 月 1 日上午 10:00，應用的版本是 LINE iOS 與 LINE Android 版本，但沒有包括 LINE 電腦版呦！最低版本限制為 LINE iOS 9.15.0，與 LINE Android 7.1 ，不太確定的話可直接更新到 LINE 最新版本。若版本符合但沒看到特效，可以重新開啟 LINE 試試看

輸入「元宵」、「天燈」，與「平安」共三組，希望大家新年都能照顧好自己，也把這個心意透過 LINE 傳達給自己關心的親人與好友。

關鍵字並沒有限制不能與其它字一起出現，只要具字中有出現其中一組關鍵字，即可觸發 LINE 元宵節特效，很多人打開 LINE 輸入關鍵字後沒看到特效，原因大家幾乎都把 LINE 自動更新關起來啦，若你也沒有看到特效，記得將 LINE 更新到最新版，重新輸入試試看唷。

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