有沒有免費又穩定的 VPN 可以用？最近小編發現一款「香蕉 VPN」，適用於 Android、iOS、Woindows 及 macOS，雖然有流量限制，不過可以天天免費領流量，在全球都有節點，包含：美國、俄羅斯、新加坡、德國、澳洲、香港、日本等...，還有針對遊戲語音專用的節點，而且完全不限速，有想要跨區觀看影片的朋友，可以試試看這款免費 VPN 應用程式。如果你用量較大會超過每日限制，可以嘗試 FlyVPN 這款免費翻牆工將。

文章後方有個系統的載點，這裡小編用 Android 系統來作為示範，下載之後必須要登入才可以使用，請點擊 Sign in 進入登錄頁面註冊。

進入登錄頁面後按下右下角的「User registration」就完成囉，登入後回到主畫面，就能夠看到底部有 1GB 的免費流量，頂端可以選擇各國家節點。

支援遊戲、語音加速節點，也能夠跨區觀看全世界的影音、下載檔案等...

選擇國家後，按下「確定」就可以成功連上 VPN 囉。

如果想要領取更多流量，可以每天簽到、邀請朋友等任務，若是用邀請的話，朋友能夠獲得 5 元獎勵金，你則能夠獲得 1GB 免費流量，下載連結替各位準備在下方囉，有 VPN 需求的趕快收下吧。

下載：

香蕉 VPN（Google Play 下載）

香蕉 VPN（App Store 下載）

香蕉 VPN（Windows 下載）

香蕉 VPN（macOS 下載）