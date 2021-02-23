新的一年想要購買小米產品嗎？先等等！最近小米推出 2021 首波優惠「小米元宵節」活動，活動時間從 2/22~2/26 止連續 5 天，超多優惠包含：額贈、直降、購物返券、商品加價購、組合套裝、優惠券等...，剛好想要購買小米家電、手機的朋友，可別浪費難得能使用優惠券的機會啦！此外小米也同步在台開賣 Redmi 9T 儲存空間為 4GB+64GB 及 6GB+128GB 兩種版本，售價分別為新台幣 $4,699 元及新台幣 $5,499元，2/22 起正式開賣。



「小米元宵節」活動時程整理

活動 活動期間 活動內容 優惠券 02/22 10:00 ｜ 02/26 23:59 ● 凡於活動期間每個小米帳號限領各乙張： ✔ NT$100現金券（滿NT$1,000使用，手機、新品不適用） ✔ NT$200現金券（滿NT$2,000使用，手機、新品不適用） ✔ NT$600現金券（滿NT$5,500使用，手機、新品不適用） ✔ NT$900現金券（滿NT$8,500使用，手機、新品不適用） ● 積分兌換券： ✔ NT$450現金券（滿NT$4,000使用，手機、新品不適用） ✔ NT$750現金券（滿NT$7,000使用，手機、新品不適用） ✔ NT$1,200現金券（滿NT$10,000使用，手機、新品不適用） ✔ NT$50無門檻現金券（手機、新品不適用） 購物返券 02/22 10:00 ｜ 02/26 23:59 ● 於活動期間購買以下任一商品，即可獲得新台幣$500元無門檻現金券一張： ✔ 米家掃拖機器人 ✔ 米家掃地機器人 ✔ 米家無線吸塵器 G10 ✔ 米家空氣淨化器 Pro ✔ 米家掃拖機器人 1C ✔ 米家掃拖機器人 G1 ✔ 米家手持無線吸塵器 Lite ✔ 90分金屬旅行箱 滿額活動 02/22 10:00 ｜ 02/26 23:59 ● 滿額活動： ✔ 單筆消費（不含手機）滿$3,000元即贈小米手環 4C或10000 小米行動電源 3 快充版 ✔ 單筆消費（不含手機）滿$6,000元即贈小米小愛音箱 Play或小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 ✔ 單筆消費（不含手機）滿$9,000元即贈小米手環 5或米家床頭燈 ✔ 單筆消費（不含手機）滿$12,000元即贈元即贈米家水離子吹風機或小米旅行箱 20吋 ✔ 單筆消費（不含手機）滿$18,000元即贈小米小愛音箱 Art或小米便攜相片印表機或小米真無線藍牙耳機 2S 直降活動 02/22 10:00 ｜ 02/26 23:59 ● 多項商品有感降價 ● 活動辦法以小米商城mi.com公告為準 ● 實體通路活動內容與辦法依各店公告為準 加購價 02/22 10:00 ｜ 02/26 23:59 ● 購買米家無線吸塵器 G10加新台幣$140元，即可加購專屬HEPA 濾芯套裝或拖地附件套裝，或加新台幣$1,495元購專屬增程電池 ● 購買米家無線吸塵器 mini加新台幣$95元，可再加購專屬HEPA 濾芯 ● 購買小米手環5、小米手環4C加新台幣$10元，可再加購專屬錶帶 ● 活動辦法以小米商城mi.com公告為準

開春首款 – Redmi 9T入門機首選

4800 萬像素 AI 四鏡頭相機 一機滿足專業攝影需求

Redmi 9T配備後置 4800 萬像素 AI 四鏡頭及 800 萬像素前置鏡頭，後置鏡頭包含 4800 萬像素主鏡頭、200 萬像素景深鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭與 200 萬像素微距鏡頭，配備 1/2 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 超級像素、0.8μm 像素大小。800 萬像素超廣角鏡頭能在無需裁剪的情況下拍攝大型團體照及寬廣的風景照，而 200 萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭可拍攝出具專業水平的特寫照片，讓用戶在任何情況下拍出各種精彩照片，不管是捕捉壯麗風景、特色微距或是藝術感人像，都能滿足所有專業攝影需求。同時，Redmi 9T 提供縮時影片功能，讓用戶透過設定不同速度和持續時間，紀錄時空穿梭之旅，無需使用專業相機也能拍攝出創意亮眼的縮時影片。

輕盈機身搭載 6000mAh 怪獸級超大電量 動力全開展現超高效能

Redmi 9T 以不到 200g 的輕量搭載 6000mAh (typ) 高充電循環電池及 Qualcomm® Snapdragon™ 662 八核心處理器，超大電量可待機 28 天、連續播放音樂 195 小時、通話時間 56 小時、影片播放 17 小時，並支援 18W 快速充電，在快速和高效率的處理下，機身也能保持低耗電量且不易過熱，且高循環週期電池更持久耐用，可充電高達 1000 次，使用 4 年後電池性能仍不會有明顯差別，且電池壽命比其他智慧手機長 25％。

Redmi 9T 可擴充 microSD 的儲存空間，可彈性擴充最高達 512GB 儲存空間，讓用戶一次儲存多種喜愛的應用程式、遊戲、照片及影片；此外，Redmi 9T 支援紅外線遙控功能，一指就能操控其他智慧產品。

防潑水無懼天候 時刻提供絕佳視聽體驗

Redmi 9T 搭載 6.53 吋 2340 × 1080 高解析度 FHD + 水滴螢幕，並擁有 Widevine L1 認證及 TÜV 萊茵低藍光認證，讓用戶在享受高解析度清晰圖像的同時，享有更舒適觀看體驗。此外，Redmi 9T 搭載立體雙揚聲器，並獲得高解析度音訊認證（Hi-Res），手機喇叭直出鏗鏘有力的聲音，增強用戶在玩遊戲或觀看影片時身歷其境的沉浸體驗。

Redmi 9T 採用防潑水、防指紋紋理的機背，讓手機在任何天氣下皆能安心使用，且任何時候都宛如全新。機身配備便利性高的側邊指紋感應器，使 Redmi 9T 可以快速解鎖，使用上更流暢便利。

Redmi 9T 規格

顏色 4GB+64GB：碳纖灰、日出橙、暮光藍、海洋綠 6GB+128GB：日出橙、暮光藍、海洋綠 售價 4GB+64GB：新台幣$4,699元 6GB+128GB：新台幣$5,499元 開賣日期與通路 將於2月22日起於小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、FriDay購物與燦坤3C陸續開賣。（日出橙將於3月中上旬開賣） 處理器 QUALCOMM® Snapdragon™ 662 CPU頻率：Qualcomm® Kryo™ 260，11nm 工藝製程，八核心處理器，高達 2.0GHz GPU：QUALCOMM® Adreno™ 610 GPU AI：第 3 代 QUALCOMM® AI 引擎 儲存空間和記憶體 4GB + 64GB LPDDR4X + UFS 2.1 6GB + 128GB ** LPDDR4X + UFS 2.2 螢幕 6.53 吋 FHD + 水滴螢幕 TÜV Rheinland 低藍光認證 L1 Widevine 解析度：2340 x 1080 解析度 畫面比例：19.5：9，395 ppi 對比度：1500：1 亮度：400nits（typ） 支援陽光模式 支援色溫調節 | 標準模式 | 閱讀模式2.0 電池和充電 6000mAh （typ）高容量電池 USB-C 支援 18W 快速充電 附 22.5W 快速充電器 後置鏡頭 4800 萬像素AI四鏡頭 4800 萬像素主鏡頭 1/2 吋感光元件、1.6μm 4合1超級像素、0.8μm 像素大小、F / 1.79、PDAF 800 萬像素超廣角相機 FOV 120°、F / 2.2 200 萬像素微距鏡頭 F / 2.4、FF 200 萬像素景深鏡頭 F / 2.4 影片錄製 1080P，1920 × 1080 30fps 720P，1280 × 720 30fps 縮時攝影 1080P，1920 × 1080 30fps 720P，1280 × 720 30fps 前置鏡頭 800 萬像素前置鏡頭 F / 2.05 影片錄製 1080P，1920 × 1080 30 fps 720P，1280 × 720 30 fps 網路和連接 通訊 雙 SIM 卡+專用 microSD（獨立三卡槽設計） 記憶卡擴充最大支援 512GB 網路頻段 4G：LTE：B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 (2535-2655MHz) 3G：WCDMA：B1 / B2 / B4 / B5 / B8 2G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8 無線網路 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi 支援協議 802.11a/b/g/n/ac 支援藍牙 5.0 支援FM 收音機 外型尺寸 高度：162.3mm 寬度：77.3mm 厚度：9.6mm 重量：198g 導航和定位 GPS / A-GPS / GLONASS / 北斗 / 伽利略 安全性 側面指紋感應器 AI 人臉解鎖 音訊 立體雙揚聲器 3.5mm 耳機插孔 高解析度音效認證 (Hi-Res) 感應器 超音波距離感應器 | 螢幕下環境光感應器 | 加速度感應器 | 指南針 | 震動馬達 | 紅外線遙控器 作業系統 以Android 10為基礎的MIUI 12 包裝清單 Redmi 9T | 電源充電器 | USB Type-C 數據線 | 高透軟膠保護殼 | SIM 卡插針 | 入門指南

Redmi 9T 上市資訊

Redmi 9T 搭載中階旗艦 Qualcomm® Snapdragon™ 662 處理器，配備 4800 萬像素 AI 四鏡頭相機與 6000mAh 超大電量，提供完全不入門的手機體驗。

Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠四種顏色，售價為新台幣$4,699 元

Redmi 9T（6GB+128GB）提供暮光藍、日出橙和海洋綠三種顏色，售價為新台幣$5,499元；將於2月22日起於小米專賣店、PChome24h 購物小米旗艦館、法雅客網路商店、FriDay 購物與燦坤 3C 陸續開賣（日出橙將於 3 月中上旬開賣）。

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