小米台灣於 9/29 在台推出 Xiaomi 11 Lite 5G NE 小米史上最輕薄的 5G 手機、最高性價比的 Redmi 10，搭載高通 S778G 處理器、6400 萬畫素三鏡頭相機、6.55 吋FHD+ AMOLED 螢幕 ( 90Hz 更新率 )、4250mAh 大容量電池，8GB+128GB 售價為新台幣 $10,999 元。此外從 10/ 8~10/14 舉行「小米 10 月振興購物季」活動，於小米消費滿 5 千元，即可獲贈價值 5 千元的優惠券禮包，小米幫我們把五倍券再放大！



極致纖薄、多款顏色

Xiaomi 11 Lite 5G NE 擁有比 Xiaomi 11 Lite 5G 還更輕的機身，僅 158 克的超羽量以及6.81mm 的纖薄，近乎平坦的相機模組僅突出機身 1.77mm，不僅方便攜帶、即使長時間追劇也能維持舒適手感；對於喜歡攜帶小廢包的女孩們來說，更不用為厚重機身難以攜帶所困擾。

Xiaomi 11 Lite 5G NE 擁有雪花白、糖果藍、蜜桃粉、松露黑四種漾彩色系，機背採用防眩光磨砂玻璃，可減少指紋沾黏，維持機身迷人光澤；側邊搭載弧型側面指紋感應器，單手即可輕鬆解鎖，在每一個細節中展現對品味的要求，讓穿搭更高級、生活質感滿分。

大螢幕精準還原豐富色彩

Xiaomi 11 Lite 5G NE 搭載 6.55 吋FHD+ AMOLED 螢幕，採用堅固的康寧第 5 代大猩猩玻璃，1.88mm 超薄邊框讓螢幕視野更寬闊，提供 Dolby Vision、HDR10+ 顯示，且在原色技術、10 位元色深、DCI-P3 色域以及 5000000:1 高對比度的支援下，可精準還原豐富且鮮豔的色彩，呈現更栩栩如生的視覺效果。

Xiaomi 11 Lite 5G NE 螢幕支援 90Hz 更新率及 240Hz 觸控採樣率，在提供流暢、精緻視覺效果的同時，也帶來精確而靈敏的觸控回饋，無論追劇、逛網拍都能享有流順的使用感受。此外，內建 360 度環境光感應器，並支援閱讀模式 3.0、陽光模式 3.0，讓用戶在各種環境下、長時間使用手機也能保有舒適閱讀體驗。

6400 萬畫素三鏡頭相機

Xiaomi 11 Lite 5G NE 配備 6400 萬像素 AI 三鏡頭相機，包含 6400 萬像素主相機、800 萬像素119° 超廣角相機、可在 3-7mm 間自動對焦的 500 萬像素長焦微距鏡頭，無論壯闊大景或微觀的細膩視角，都能清晰補捉生活中每一個難忘的時刻。此外，支援 4K 錄影、夜間模式，即使在低光源環境也能拍出清晰影像；內建一鍵 AI 拍攝功能，提供滑動變焦、靜止時間、平行夢境等多款電影特效，以及多種全新影片網誌模式，讓用戶隨時都能創作出具個人風格的創意VLOG。

Xiaomi 11 Lite 5G NE 配備 2000 萬畫素前鏡頭，內建 AI 美化及夜間模式，支援縮時自拍功能，更擁有 Lite 系列專屬的訂製妝容模式，讓用戶隨手拍出美照、玩出各種創意效果，成為一款 IG 專屬機。

搭載高通 S778G 處理器

在輕巧的外型下，Xiaomi 11 Lite 5G NE 的強大內裝也毫不妥協，搭載 Qualcomm 全新 7 系列高階 5G 行動平台 Snapdragon 778G，以高達 8GB LPDDR4X、256GB UFS2.2 的絕佳性能，充分發揮 5G 高網速，讓用戶隨時都能領先潮流、站在效率尖端，高效應對生活中的各種使用情境。

同時，Xiaomi 11 Lite 5G NE 配備 4250mAh（typ）大容量電池，最高可執行連續 104 小時的影片播放，滿足用戶的一日用電量所需；支援 33W 快速充電，可迅速為手機補足電量，時刻保持最佳狀態。

Xiaomi 11 Lite 5G NE 上市資訊

Xiaomi 11 Lite 5G NE 提供糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑四種亮眼色系，8GB+128GB 售價為新台幣 $10,999 元、8GB+256GB 售價為新台幣 $11,999 元，將於 10 月 8 日於正式開賣。

自 9 月 29 日晚上 8 點起於小米商城 mi.com、PChome 24h 購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開放預購，於 9 月 30 日起至 10 月 7 日止擴大於小米實體門市、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市與燦坤3C線上購物）全面開放預購，凡於 9 月 30 日至 10 月 7 日購買Xiaomi 11 Lite 5G NE，即可獲贈小米無線藍牙耳機 2 SE（價值 $895 元）。

電信通路方面，Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+128GB 將於 10 月 15 日起在中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信全面開賣，搭配指定 5G 資費方案，Xiaomi 11 Lite 5G NE 最低只要 0 元起。另外，Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB+256GB 於 10 月 15 日起在台灣大哥大首度開賣。凡於 10 月 15 日起至 10 月 31 日止，於五大電信購買 Xiaomi 11 Lite 5G NE，於小米商城 mi.com 登錄即贈小米無線藍牙耳機 2 SE（價值 $895 元）。

Redmi 10 5000 萬像素 AI 四鏡頭相機

全新的 Redmi 10 中加入過往Redmi Note系列才具備的鏡頭規格，提供5000萬像素AI四鏡頭相機，以完備的5000萬像素主相機、800萬像素120°超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭以及200萬像素景深鏡頭，讓入門手機的攝影一點也不入門。同時，配備800萬像素前置鏡頭，更支援全景自拍功能，即使是多人聚會也能輕鬆入鏡。同時，內建多款影片濾鏡，用戶無需額外下載APP，也能輕鬆實現各種特別畫面。

Redmi 10 搭載 6.5吋 FHD+ 打孔螢幕 ( 90Hz 更新率 )

Redmi 10 搭載 6.5吋FHD+ 打孔螢幕，支援同級產品難以媲美的 90Hz AdaptiveSync 螢幕，可依據用戶的使用狀態，在 45Hz 靜止畫面、60Hz 視訊串流、90Hz 遊戲運行間自動切換，畫面效果更順暢，還可最佳化電池續航及使用效能。在流暢的螢幕體驗下，Redmi 10 以配備的雙揚聲器，讓用戶享有清晰的立體音效。

Redmi 10 搭載 MediaTek Helio G88 八核心處理器

Redmi 10 搭載 MediaTek Helio G88 處理器，以強大的八核心處理器再展高效能，即使進行複雜的資訊處理也能順暢運行，提供更出色的影像表現及遊戲體驗。同時，Redmi 10 配備 5000mAh（typ）大容量電池並支援 18W 快速充電，一般使用下可支援長達 158 小時的音樂播放、30 小時的語音通話或 14 小時的影片觀看，以超長續航滿足用戶的全日使用；另外，更擁有 Redmi 數字系列首款支援 9W 反向有線充電，提供更迅速、便捷的充電方式。

Redmi 10 上市資訊

Redmi 10 提供卵石白、碳纖灰、海洋藍三種經典配色，4+64GB 售價為新台幣 $4,699 元、4+128GB 售價為新台幣 $5,499 元，自 9 月 29 日晚上 8 點起於小米商城 mi.com、PChome 24h 購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，自 9 月 30 日起於小米實體門市、senaonline 神腦生活、遠傳 friDay 購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國 Digital City 線上購物）與燦坤 3C（實體門市與燦坤 3C 線上購物）熱鬧開賣，另於 10 月 1 日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與台灣之星全面開賣、搭配指定資費方案 Redmi 10 最低只要 $0 元起。

小米 10 月振興購物季 振興五倍券再加碼

為響應振興五倍券政策，小米宣布加碼推出「小米 10 月振興購物季」，自 10 月 8 日起至 10 月14 日止，凡於於小米商城 mi.com 上消費滿 5 千元，或於小米之家直營店憑紙本五倍券消費滿 5 千元，即可獲贈價值 5 千元的小米優惠券禮包，把你的五倍券等值放大！同時，於 10 月 8 日起至 10 月 14 日止，每日上午 10 點至 11 點，凡於小米商城 mi.com 中消費滿新台幣 $1,000 元，則贈小米積分一千分超大回饋，為更進一步配合政策刺激買氣，小米商城 mi.com 首度祭出於「小米 10 月嗨購季」期間，當日消費金額最高者，則可獲贈新品小米掃拖機器人 2（價值新台幣 $7,495 元）一台，買越多獲得的意外驚喜更多！

「小米 10 月振興購物季」期間，多款智慧型手機與智慧家庭產品享直降優惠，最高現折新台幣$3,000 元，領券再享折上折，同時消費滿額更贈熱門好禮，最高可獲小米手錶 超值版（價值新台幣 $1,595 元），多重優惠疊加，讓五倍券不止五倍；欲了解更多「小米 10 月振興購物季」活動詳情，請參考 mi.com。

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