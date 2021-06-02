為了防止疫情擴散，全國學校實施「停課不停學」在家上課政策，使得許多爸爸媽媽，為了要照顧小朋友，需要跟公司請假而間接造成了薪水損失。根據這個現象，教育部宣布推出「孩童家庭防疫補貼」，凡是家裡有國小以下兒童（含）、國高中特教生都可以領 1 人 1 萬元的補貼，家裡有 2 為小朋友則領 2 萬...以此類推。如果你家裡剛好也有小朋友，趕快來跟小編看看如何領取、不無小補囉～
只要家裡有國小以下的小朋友（含），或者國高中特教生就符合領取資格，以下為詳細補助對象表格：
家裡小朋友多大可以領？領取對象需有什麼條件？
|補助對象
|預估人數
|學前幼兒（年齡 2~6 歲）
|960,000
|國小學生
|1,173,872
|國中身心障礙學生
|27,022
|高中身心障礙學生
|24,147
|五專前三年身心障礙學生
|676
|總計
|2,185,717
如何領取？
ATM 領取
1. 插入監護人提款卡
2. 輸入密碼
3. 點選「孩童家庭防疫補貼」
4. 輸入「孩童健保卡號」
5. 將補貼存入指定銀行戶頭
全國繳費網領取（免出門）
1. 開通「全國繳費網帳號」
2. 輸入帳密登入
3. 點選「孩童家庭防疫補貼」
4. 輸入「孩童健保卡號」
5. 將補貼存入指定銀行戶頭
5 個步驟就能夠快速領取，特別需要注意的是，記得帶著小朋友的「健保卡」或事先用手機拍好照才能順利領取輸入健保卡號完成領取。
這次的補貼不須要認證家長身份這個步驟，直接由教育部串接內政部戶政資料、教育部學籍資料，組合孩童、監護人關係，提供銀行作為領取依據。
臨櫃領取
因應防疫需求，政府還是鼓勵多利用「全國繳費網」領取，或者用 ATM 操作。若前兩者不便操作，或因為實際照顧者非監護人等特殊情形，可以於疫情趨緩後，憑「孩童健保卡」至郵局領取現金，以避免產生群聚問題。
上圖為教育部草案，並非最後實施細節，實際領取規則於 6/15 前後有待政府相關單位公告，以相關單位公告為主。