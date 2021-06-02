為了防止疫情擴散，全國學校實施「停課不停學」在家上課政策，使得許多爸爸媽媽，為了要照顧小朋友，需要跟公司請假而間接造成了薪水損失。根據這個現象，教育部宣布推出「孩童家庭防疫補貼」，凡是家裡有國小以下兒童（含）、國高中特教生都可以領 1 人 1 萬元的補貼，家裡有 2 為小朋友則領 2 萬...以此類推。如果你家裡剛好也有小朋友，趕快來跟小編看看如何領取、不無小補囉～



家裡小朋友多大可以領？領取對象需有什麼條件？

只要家裡有國小以下的小朋友（含），或者國高中特教生就符合領取資格，以下為詳細補助對象表格：

補助對象 預估人數 學前幼兒（年齡 2~6 歲） 960,000 國小學生 1,173,872 國中身心障礙學生 27,022 高中身心障礙學生 24,147 五專前三年身心障礙學生 676 總計 2,185,717

如何領取？

ATM 領取

1. 插入監護人提款卡

2. 輸入密碼

3. 點選「孩童家庭防疫補貼」

4. 輸入「孩童健保卡號」

5. 將補貼存入指定銀行戶頭

全國繳費網領取（免出門）

1. 開通「全國繳費網帳號」

2. 輸入帳密登入

3. 點選「孩童家庭防疫補貼」

4. 輸入「孩童健保卡號」

5. 將補貼存入指定銀行戶頭

5 個步驟就能夠快速領取，特別需要注意的是，記得帶著小朋友的「健保卡」或事先用手機拍好照才能順利領取輸入健保卡號完成領取。

這次的補貼不須要認證家長身份這個步驟，直接由教育部串接內政部戶政資料、教育部學籍資料，組合孩童、監護人關係，提供銀行作為領取依據。

臨櫃領取

因應防疫需求，政府還是鼓勵多利用「全國繳費網」領取，或者用 ATM 操作。若前兩者不便操作，或因為實際照顧者非監護人等特殊情形，可以於疫情趨緩後，憑「孩童健保卡」至郵局領取現金，以避免產生群聚問題。

上圖為教育部草案，並非最後實施細節，實際領取規則於 6/15 前後有待政府相關單位公告，以相關單位公告為主。

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