現在使用 IG 的人數年逐年增加，那麼你知道 Instagram 電腦版現在可以發文了嗎？以往我們打開 IG 電腦版只能觀看貼文與回覆訊息，功能也沒有 IG App 來的多，不過近期 IG 官方終於幫電腦版新增了大家期盼已久的「建立貼文」功能，讓大家可直接透過電腦版進行發文，不僅如此，還可以一次上傳多張照片以及套用濾鏡，這對許多網美、IG 小編來說真的相當方便，現在就讓我們往下看怎麼使用吧！更多 IG 新功能，請參考這篇：IG 「地圖搜尋」新功能！



IG 電腦版發文使用介紹

首先請打開 IG 電腦版並登入妳的帳號，接著點選右上角的「+」圖示，如果你發現妳的帳號沒有顯示該圖示的話，代表你的帳號還沒開放，要再等一段時間。

接著你可以將想上傳到 IG 電腦版的相片和影片拖曳到網站內，或點選「從電腦選擇」上傳也可以。

若妳你想一次上傳多張照片的話，請點選右下角的「多張照片」按鈕，再點選「+」即可。

上傳多張相片後，你可以點擊並拖曳照片來重新排序，好了之後便可點選右上角的「下一步」。

到了下一步後，你便能使用跟 IG App 上一樣的照片濾鏡以及調整照片亮度、對比、淡化等數值。

調整好照片，便可讓你輸入你要表達的文字內容，你也可以在貼文上新增地點、標註 IG 帳號、關閉留言，好了之後就可以點選右上角的「分享」發佈貼文囉！

以上就是 Instagram 電腦版的新功能介紹，是不是既方便又簡單，大家看完也趕緊開啟網站體驗一下吧！對於 IG 電腦版右上角沒有顯示「＋」圖示的朋友，也不用太難過，只要等一段時間，你的 IG 帳號就能使用這項新功能囉！