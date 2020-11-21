Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

大家都有被 FB 竊聽的經驗，好像聊天聊什麼，廣告就會出現什麼！想知道如何在 Messenger 開啟悄悄話聊天功能嗎？金鑰又是做什麼的呢？今天就要教大家如何使用 Messenger 悄悄話功能與金鑰的功用，首先悄悄話是採用「手機端對端加密」方式，也就是只有你和對方會收到訊息，就連 FB 官方都不會有資料，非常保護你們的聊天隱私，而悄悄話中還有讓訊息時間到自動消失的功能。另外，金鑰的功用就是拿來驗證 Messenger 中的悄悄話已經加密，更多詳細的操作與資訊就讓我們往下看吧！更多 Messenger 新功能可以參考這篇：全新 Messenger 聊天室主題，聊天情境由你來決定！

如何開啟 Messenger 悄悄話功能？

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

首先先到 Messenge 中隨便開啟一個聊天室，接著點選左上角的「大頭貼」圖示，點擊「前往悄悄話」。

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

在悄悄話模式中，所有的聊天內容就只有你們雙方知道，就連 FB 都不會留下對話資料，除非你刻意給別人看。另外，在打字框內的左手邊有一個「計時器」功能。

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

你可以點擊計時器來設置訊息在一定的時間內自動消失，讓你打出去訊息左邊會跑出倒數計時，時間一到就會自動被移除，並會顯示「這則訊息已到期」的訊息！

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

而當你退出聊天室，你會在 Messenger 聊天室頁面上看到對方的大貼上有「鎖頭」的圖示，代表這聊天室是用悄悄話模式來傳送訊息的。如何將悄悄話聊天室刪除呢？很簡單直接往左滑，點擊「垃圾桶」便可刪除聊天室。

Messenger 金鑰的功用

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

如何查看金鑰呢？直接在悄悄話聊天室中，點選左上角的大頭貼圖示，便可看到「你的金鑰」與「對方的金鑰」。Messenger 金鑰主要功能就是拿來驗證 Messenger 中的悄悄話已經加密，其實所有在 Messenger 中的悄悄話皆已加密了，不論是否比對裝置金鑰，你的訊息皆會加密。

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

若你真的要驗證對話是否已加密，請比對朋友姓名下方出現的金鑰與對方裝置上的金鑰，確認金鑰相符。

範例：你的裝置上顯示朋友小剛的裝置金鑰為 123，而在小剛的裝置上，他的金鑰也應為 123。

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

不論是在 iPhone 或 Android 手機上都有使用 Messenger App，這些裝置上都有專屬金鑰，想查看的話可以點選 Messenger App 主頁左上角的「個人大頭貼」>「隱私設定」。

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰匙用來幹嘛？

接著在隱私設定中點選「悄悄話」，就可看到你使用過的裝置專屬金鑰囉！看完以上的 Messenger 教學，若你想轉述一些比較隱私的訊給對方又不想讓別人看到，不妨試試看 Messenger 悄悄話功能吧！

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰用來幹嘛？ 相關文章

訪客留言

Messenger 教學！如何開啟悄悄話功能？金鑰用來幹嘛？ 參考資料

Messenger 悄悄話功能怎麼用？金鑰是什麼？完整解析- 塔科女子
3 天前 — 那麼如何跟FB 朋友使用Messenger 悄悄話來傳訊息呢？悄悄話還有哪些實用的功能？如何讓訊息自動消失？金鑰又是什麼？以下都會有完整教學。 ... 請開啟Messenger App 的任何一個聊天室，然後點選左上角的「大頭貼」圖&nbsp;...
幼兒挑食怎麼辦，及時糾正是關鍵 - 每日頭條
本文由小徐談孩子成長原創首發，禁止轉載 大家好，我是小徐談孩子，今天跟大家聊聊孩子吃飯總挑食，應該如何改正，營養不均衡容易導致體弱多病。下面來看一下案例。行為表現昕昕是一名特別愛挑食並且很倔強的小女孩，她不喜歡吃肉、蝦、魚、蔥花等食物。
有祕密想分享快用臉書Messenger「悄悄話」 - 科技- 中時新聞網
2016年10月8日 — 一、Facebook Messenger App功能在iOS以及Android版都有加入，只要確認自己與對方都更新到最新版本，就可以使用這項功能。 二、在&nbsp;...
私密對話| Messenger 使用說明| Facebook
如何在Messenger 展開悄悄話？ Messenger 中 ... Messenger 悄悄話可以傳送哪些內容？ 您可以透過 ... 是. 否. 我可以使用多部裝置在Messenger 中展開悄悄話嗎？
「App」Facebook 悄悄話功能上線囉，支援限時訊息讓你私密 ...
2020年10月17日 — 在各家聊天軟體紛紛推出了保密功能，讓個資安全上升一個等次後，身為 ... 終於也在自家的聊天軟體Messenger 推出了支援限時訊息的悄悄話功能！ ... 教學專區. iOS教學 &middot; android教學 &middot; 電腦教學(windows Mac). LINE貼圖 ... 注意：此功能目前僅限於行動裝置上使用，也就是只能在iOS &amp; android 系統上使用喔！
輕鬆還原 iPhone 不小心刪除的 FB Messenger 對話記錄 - iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天
從 iPhone 還原被刪 Messenger 聊天記錄的方法 要恢復已刪除的 FB Messenger 消息，這邊推薦 FonePaw iPhone 數據恢復 ，這套資料還原工具提供三種簡訊還原方法，分別是從 iPhone 手機直接救回、從 iTunes 備份復原以及從 iCloud 備份回復，即無論你有沒有對手機做 ...
[教學] Facebook 傳Messenger 訊息，也有小三模式！時間內 ...
2017年10月17日 — 這項功能就跟早期的line 傳送訊息一樣，可以設定時間內把訊息自動刪除， ... 快點讓我們看看該如何使用這個小三模式來聊天互傳訊息吧！ ... 廣告（請繼續閱讀本文）. 使用Messenger 小三模式教學. ▽ 選找一個要使用「悄悄話」的聯絡人，進入聊天室窗後點選上方「聯絡人的姓名」&gt; 進入「悄悄話」的功能。
【FB Messenger 密技大全】APP行動版 10種攻略！快速教學／Facebook／ 臉書 | 奇奇筆記
FB 強制下載 Messenger 才能私訊，導致 FB Messenger 被罵翻了，眾用戶紛紛給予一顆星的評價，但 FB Messenger 真的有大家說得那麼糟糕嗎？其實也不一定喔！讓
ManyChat教學實戰，學會FB聊天機器人Chatbot行銷
「聊天機器人」（Chatbot）將會是在未來數位行銷上重要的一個環節，聊天機器人除了能加速訊息的傳遞之外，也能增加使用者的涉入程度，被稱作是「對話式商務」（Chat commerce）。這篇文章將教你最熱門的Facebook Messenger聊天機器人工具「Manychat ...
使用臉書Messenger 你不知道的15個功能 | FB通話功能 | 即時通 | 群組通話 | 大紀元
每個月全球有超過9億人使用臉書（Facebook）的即時通訊Messenger。為了吸引更多的用戶使用Messenger，臉書可謂努力豐富與更新Messenger的功能，讓它不僅 ...