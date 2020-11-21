大家都有被 FB 竊聽的經驗，好像聊天聊什麼，廣告就會出現什麼！想知道如何在 Messenger 開啟悄悄話聊天功能嗎？金鑰又是做什麼的呢？今天就要教大家如何使用 Messenger 悄悄話功能與金鑰的功用，首先悄悄話是採用「手機端對端加密」方式，也就是只有你和對方會收到訊息，就連 FB 官方都不會有資料，非常保護你們的聊天隱私，而悄悄話中還有讓訊息時間到自動消失的功能。另外，金鑰的功用就是拿來驗證 Messenger 中的悄悄話已經加密，更多詳細的操作與資訊就讓我們往下看吧！更多 Messenger 新功能可以參考這篇：全新 Messenger 聊天室主題，聊天情境由你來決定！

如何開啟 Messenger 悄悄話功能？

首先先到 Messenge 中隨便開啟一個聊天室，接著點選左上角的「大頭貼」圖示，點擊「前往悄悄話」。

在悄悄話模式中，所有的聊天內容就只有你們雙方知道，就連 FB 都不會留下對話資料，除非你刻意給別人看。另外，在打字框內的左手邊有一個「計時器」功能。

你可以點擊計時器來設置訊息在一定的時間內自動消失，讓你打出去訊息左邊會跑出倒數計時，時間一到就會自動被移除，並會顯示「這則訊息已到期」的訊息！

而當你退出聊天室，你會在 Messenger 聊天室頁面上看到對方的大貼上有「鎖頭」的圖示，代表這聊天室是用悄悄話模式來傳送訊息的。如何將悄悄話聊天室刪除呢？很簡單直接往左滑，點擊「垃圾桶」便可刪除聊天室。

Messenger 金鑰的功用

如何查看金鑰呢？直接在悄悄話聊天室中，點選左上角的大頭貼圖示，便可看到「你的金鑰」與「對方的金鑰」。Messenger 金鑰主要功能就是拿來驗證 Messenger 中的悄悄話已經加密，其實所有在 Messenger 中的悄悄話皆已加密了，不論是否比對裝置金鑰，你的訊息皆會加密。

若你真的要驗證對話是否已加密，請比對朋友姓名下方出現的金鑰與對方裝置上的金鑰，確認金鑰相符。

範例：你的裝置上顯示朋友小剛的裝置金鑰為 123，而在小剛的裝置上，他的金鑰也應為 123。

不論是在 iPhone 或 Android 手機上都有使用 Messenger App，這些裝置上都有專屬金鑰，想查看的話可以點選 Messenger App 主頁左上角的「個人大頭貼」>「隱私設定」。

接著在隱私設定中點選「悄悄話」，就可看到你使用過的裝置專屬金鑰囉！看完以上的 Messenger 教學，若你想轉述一些比較隱私的訊給對方又不想讓別人看到，不妨試試看 Messenger 悄悄話功能吧！