Instagram 推出「貼文置頂」新功能，讓你重點貼文一眼就能看見！

如何讓你的粉絲或朋友點進你的 IG 個人檔案時，可一眼看見你的重點貼文呢？就讓小編教你使用 Instagram 新推出「貼文置頂」功能吧！IG 「貼文置頂」功能真的很不錯，以往我們在 IG 發布貼文時，越早貼的文章就會被推到最底下，當你想要提高某貼文的關注或觸擊率，卻發現沒有可以幫文章放置在最頂部的功能，但現在可用 IG 「貼文置頂」新功能來解決，最多能置頂 3 篇貼文，就讓我們往下看怎麼使用吧！更多 IG 新功能，可參考這篇：IG 動態牆新功能！

IG 「貼文置頂」新功能使用說明

Instagram 推出「貼文置頂」新功能，讓你重點貼文一眼就能看見！

首先請開啟你的 Instagram App，點選右下角的「個人檔案」，接著請點選你要置頂貼文右上角的「...」>「在你的個人檔案置頂」。沒看到新功能的朋友，代表你的 App 沒有更新，更新之後就會出現了。

Instagram 推出「貼文置頂」新功能，讓你重點貼文一眼就能看見！

你也可以用另一種方法置頂貼文，直接長按你要置頂的貼文，接著點選「在個人檔案置頂」即可，方便又快速。

Instagram 推出「貼文置頂」新功能，讓你重點貼文一眼就能看見！

IG 置頂貼文功能最多可讓你置頂 3 篇貼文，超過時就會顯示「已達置頂上限」的告示喔！想讓你的 IG 重點貼文，可一眼被關注的朋友，趕緊透過這個 IG 置頂貼文新功能來設置吧！

Instagram App：App Store
Instagram App：Google Play

Instagram 貼文置頂，讓你重點貼文一眼就被關注！ 相關文章

訪客留言

Instagram 貼文置頂，讓你重點貼文一眼就被關注！ 參考資料

IG 推出「留言置頂」功能，這篇教你怎麼釘選！ - 塔科女子
2020-07-08. Instagram 正式向全球用戶推出新功能囉！. 這次全新的「 留言置頂 」功能相當方便，讓你手動置頂貼文的指定留言，這樣你的粉絲就會最先看到該則留言了，而 IG 官方希望能藉此讓發文的你擁有更多選擇權，能將比較正向或重要的資訊置頂在最上方 ...
IG揭秘：要提升貼文觸及率，就要有這1招！ - SME Lab 中小企研究所
IG揭秘：要提升貼文觸及率，就要有這1招！. 要做好經營 IG 不單要好好規劃帳戶定位、內容以及照片設計，也需要學會如何提升貼文觸及率，以獲取更多的自然觸及數。. 很多人都懂得由IG帳戶名稱、自我介紹以及 Hashtag 入手以提高IG帳戶的觸及率，但卻會不自覺 ...
鬼滅之刃人物產生器，多總百變風格組合能讓你玩一整天！
參考資訊：TCDraftPost 4,過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管，今天在偶然的機會才發現原來Windows Live 也有這樣的Domain 服務，申請來用看看！
【IG經營】破解IG演算法！提高粉絲數的4個IG經營技巧
2021年8月4日 — 2022最新：IG帳號怎麼經營？IG新功能Reels怎麼用？破解IG演算法的3大招，以及經營IG的4個技巧，透過這些小技巧，你也能成功提高IG貼文觸及率、增加更 ...
#draftpost Hashtag Videos on TikTok
draft post | 168.3M people have watched this. Watch short videos about #draftpost on TikTok.
【開箱搶先看】『iPhone 12芋泥奶紫』實機仙氣爆棚 4大買點 ...
2021年4月27日 — Apple 2021 春季發佈會，最令粉絲們驚奇的是，突然宣佈iPhone 12 x iPhone 12 Mini 推出全新「芋泥奶紫」新色，今天小編就要來搶先開箱～讓女孩們看看 ...
[教學] Instagram 貼文置頂@IG 個人檔案限動置頂方法 - FUNTOP資訊網
Instagram 貼文置頂可以從「個人檔案＞找到發文圖片＞在你的個人檔案置頂」不需要透過發 IG 限時動態改成精選限動，就發布消息維持在個人檔案最上方，最多可上架三篇貼文。『IG 置頂貼文教學』Instagram 取消置頂文章攻略，適合部落客/KOL 宣傳業配文。 Facebook
【科技新知】Instagram(IG)怎麼置頂貼文？釘選圖片功能教學
2022年6月8日 — IG用戶們照過來！！！因為官方最近又開放新功能啦～Facebook早就有的「置頂貼文」功能，現在部分Instagram用戶也能使用了！如果你有想釘選在IG個人 ...
mybatis实践篇（三）—— ResultMap映射详细介绍_三水写代码的博客 ...
1.两大作用(配置结果类型): 解决数据表列名和javabean属性不一致的问题 提供一对一、一对多、多对多等高级映射 2.当实体类对象与数据库字段不匹配时： 方案1：使用sql语句as 起别名的方式修改查询结果的名称 方案2：使用resultMap，完成数据库字段与实体类属性的映射。
LINE 揪團好用嗎？五個新功能讓你揪團更便利！ 參考資訊 - Po3C
參考資訊：2021年8月22日— 參考資訊：2021/7/23 · TCDraftPost 3 | Po3C TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也 ...