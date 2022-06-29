如何讓你的粉絲或朋友點進你的 IG 個人檔案時，可一眼看見你的重點貼文呢？就讓小編教你使用 Instagram 新推出「貼文置頂」功能吧！IG 「貼文置頂」功能真的很不錯，以往我們在 IG 發布貼文時，越早貼的文章就會被推到最底下，當你想要提高某貼文的關注或觸擊率，卻發現沒有可以幫文章放置在最頂部的功能，但現在可用 IG 「貼文置頂」新功能來解決，最多能置頂 3 篇貼文，就讓我們往下看怎麼使用吧！更多 IG 新功能，可參考這篇：IG 動態牆新功能！

IG 「貼文置頂」新功能使用說明

首先請開啟你的 Instagram App，點選右下角的「個人檔案」，接著請點選你要置頂貼文右上角的「...」>「在你的個人檔案置頂」。沒看到新功能的朋友，代表你的 App 沒有更新，更新之後就會出現了。

你也可以用另一種方法置頂貼文，直接長按你要置頂的貼文，接著點選「在個人檔案置頂」即可，方便又快速。

IG 置頂貼文功能最多可讓你置頂 3 篇貼文，超過時就會顯示「已達置頂上限」的告示喔！想讓你的 IG 重點貼文，可一眼被關注的朋友，趕緊透過這個 IG 置頂貼文新功能來設置吧！

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