會下載線上影音嗎?還沒有找到最適合自己的工具嗎?這次限時免費的 ClipDown Video Downloader 線上影音下載工具可以馬上來試試看,支援常見的影音媒體的影音下載,包含有 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Tumblr、Twitch、TikTok、Dailymotion、Vimeo、Vevo、Break、Metacafe 與 SoundCloud 等等,只要透過簡單的貼上網址,就能偵測下載資源,除了可以下載影片之外,也能下載成 MP3 的音樂格式檔案,簡單實用的線上影音下載工具,不趁機收下來非常可惜唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CLIPDOWN VIDEO DOWNLOADER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的人頭來註冊。

△ 將剛剛所取得的序號與自己的信箱填入,點選 Register 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 操作方式非常簡單,將要下載的資源網址貼上,就會自動偵測影片下載,可以選擇影片解析度,或是下載成音樂資源,大家自己試試看囉!

https://www.clipdown.org

安裝版:

ClipDown Video Downloader.exe(GOOGLE下載)

ClipDown Video Downloader.exe(1DRV下載)

ClipDown Video Downloader.exe(MEDIAFIRE下載)

ClipDown Video Downloader.exe(RAPIDGATOR下載)

ClipDown Video Downloader.exe(MEGA下載)

檔案大小:72.47 MB

免安裝版:

ClipDown Video Downloader 1.0.7z(GOOGLE下載)

ClipDown Video Downloader 1.0.7z(1DRV下載)

ClipDown Video Downloader 1.0.7z(MEDIAFIRE下載)

ClipDown Video Downloader 1.0.7z(RAPIDGATOR下載)

ClipDown Video Downloader 1.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:67.06 MB