會下載線上影音嗎？還沒有找到最適合自己的工具嗎？這次限時免費的 ClipDown Video Downloader 線上影音下載工具可以馬上來試試看，支援常見的影音媒體的影音下載，包含有 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Tumblr、Twitch、TikTok、Dailymotion、Vimeo、Vevo、Break、Metacafe 與 SoundCloud 等等，只要透過簡單的貼上網址，就能偵測下載資源，除了可以下載影片之外，也能下載成 MP3 的音樂格式檔案，簡單實用的線上影音下載工具，不趁機收下來非常可惜唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CLIPDOWN VIDEO DOWNLOADER NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的人頭來註冊。

△ 將剛剛所取得的序號與自己的信箱填入，點選 Register 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 操作方式非常簡單，將要下載的資源網址貼上，就會自動偵測影片下載，可以選擇影片解析度，或是下載成音樂資源，大家自己試試看囉！

https://www.clipdown.org

安裝版：

ClipDown Video Downloader.exe（GOOGLE下載）

ClipDown Video Downloader.exe（1DRV下載）

ClipDown Video Downloader.exe（MEDIAFIRE下載）

ClipDown Video Downloader.exe（RAPIDGATOR下載）

ClipDown Video Downloader.exe（MEGA下載）

檔案大小：72.47 MB

免安裝版：

ClipDown Video Downloader 1.0.7z（GOOGLE下載）

ClipDown Video Downloader 1.0.7z（1DRV下載）

ClipDown Video Downloader 1.0.7z（MEDIAFIRE下載）

ClipDown Video Downloader 1.0.7z（RAPIDGATOR下載）

ClipDown Video Downloader 1.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：67.06 MB