找不到好用的影音轉檔工具嗎？這是限時免費的 Aiseesoft Video Converter Ultimate 應該是目前市面上最強悍的影片轉檔神器，除了具備最基本的影片轉檔功能，支援影片資訊編輯、影片壓縮、GIF 製作、3D 影像製作、影片優化應強、影像分割、影像合併、影像畫面剪裁、色彩調整、影片速度調整、影片反轉、影片翻轉、影片音量調整與影音畫面同步等等，此外具備短視頻製作與影像分屏的功能，在功能上真的只能以超級猛來形容，希望大家不要錯過這次限時免費的取得機會唷！

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名稱與信箱，之後勾選隱私條款，最後點選下方的按鈕送出。

△ 之後去信箱收信，應該就能順利取得這次的活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 軟體開啟後點選右上角的鑰匙符號，會跳出註冊的視窗，將信箱與剛剛所取得的序號貼上，點選激活。

△ 看到以上畫面就代表順利啟動軟體囉！！！

△ 以目前我所接觸的影音轉檔工具來看，Aiseesoft Video Converter Ultimate 算是功能豐富且完整的，初次操作也會有簡易的功能介紹，讓大家更清楚該如何編輯影片的內容。

△ 內建短視頻創作功能，有風格可以快速地套用，加入片頭片和音軌，就可以導出短影片，很方便很實用。

△ 分屏功能具備同時顯示多個影片的設計，而且內建了很多模板可以取用，有時候設計片頭也是很棒的一種方法。

△ 工具中集合了各種功能，包含有影片資訊編輯、影片壓縮、GIF 製作、3D 影像製作、影片優化應強、影像分割、影像合併、影像畫面剪裁、色彩調整、影片速度調整、影片反轉、影片翻轉、影片音量調整與影音畫面同步。

輕鬆轉換任何影像

基於顯卡級別，它採用了世界上最好的影片編碼技術，提供最佳的圖像質量。 並且內置的影片增強器技術將原始質量保持到最大甚至更好。 現在它支持所有編碼格式，包括 H.265/HEVC、H.264、Xvid、VP8、VP9 等。您可以將影片/音樂轉換為 1000 多種格式，包括 MP4、AVI、MOV、WMV、MP3、FLAC、WMA 等，無論您是想將 4K 轉 1080p，將高清轉高清，還是只轉 4K 格式，都是您的最佳選擇。它支持高清、4K、5K 和高達 8K 的轉換。 如果您有大量影片要轉換，請不要擔心。它支持批量轉換，可讓您一鍵同時轉換多個文件。

前所未有的硬體加速技術確保無與倫比的速度

使用最新的轉換和增強引擎，它將為您帶來最快的轉換速度，同時仍保持完美的圖像和聲音質量。 同時，我們通過使用世界領先的 Blu-Hyper 技術開創了先例，該技術包括圖形卡圖像處理以及基於 CPU 級別的視頻解碼/編碼技術。 因此，Aiseesoft Video Converter Ultimate 已成為世界上最快的影音轉換軟件，尤其是在8K / 5K / 4K / HD轉換方面。影音轉換速度比以前提高了 30 倍。 現在，即使是 4K 和高清影像，您也可以期待幾分鐘的轉換。

添加濾鏡和基本效果

Aiseesoft Video Converter Ultimate 提供了大量的影片編輯過濾器。 您可以輕鬆地一鍵找到並在影片中應用精美的濾鏡，包括漩渦，香港電影，橙點，紫色，普通，坐標，暖色，星星，現代，灰色，像素化和素描濾鏡。選擇適合影片的一種。此外，它還可以調整對比度，飽和度，亮度和色相等基本效果。

添加和調整字幕和音軌

Aiseesoft Video Converter Ultimate 允許您為電影添加外部字幕。此外，它還支持添加單音軌或多音軌。您還可以使用轉換器來增加和放大最大音量。當聲音或字幕軌道與圖像不同步時，這很煩人。由於這款強大轉換器的內置延遲功能，您可以輕鬆解決這個不同步的問題。無論您是否想發布影片，使用此工具添加和調整字幕和音軌都是不錯的選擇。

為影片添加 3D 效果

觀看 3D 電影可能會令人興奮，但並非所有軟體都支持 3D 功能。 使用 Aiseesoft Video Converter Ultimate 中的 3D Maker 工具，您可以輕鬆地在影片中添加 3D 效果，並在 3D 眼鏡中充分享受 3D 體驗。此外，您可以選擇輸出格式並選擇高輸出質量。它能夠選擇浮雕文字選項，選擇分屏選項，深度和左右切換選項。

更多編輯功能

旋轉和翻轉：如果影片是橫向拍攝的，您可以順時針或逆時針旋轉。 您還可以根據需要水平或垂直翻轉影片文件。

作物大小：想要從影片中去除那些不需要的邊緣嗎？ 只需使用裁剪功能即可輕鬆刪除所有不需要的部分並獲得更好的視覺體驗。

修剪影片：如果您想將長影片分成幾段，這款視影片換器將正好滿足您的需求。 您可以使用滑塊將影片修剪到所需的長度。

合併剪輯：這個強大的編輯器還可以讓您將多個影片剪輯組合成一個完整的影片文件。因此，編輯後合併單獨的影片會更容易。

使用 AI 提高視頻質量

將您的低質量影片升級到更高分辨率，例如 1080p 和 4K。

自動優化影片的亮度和對比度。

去除影片中類似污垢的視頻噪音，使其更加清晰。

減少影片抖動問題，幫助您享受更穩定的效果。

創建專業的分屏影片

想要將兩個或更多影片放入幀中並同時播放？ 此影片轉換器配備了分屏影片編輯器，可讓您並排放置影片。通過應用分屏效果，您可以闡明一件事與另一件事之間的關係，為您的視頻添加反應，並使您的視頻更具吸引力。 同時，它還帶有各種分屏佈局、過濾器和其他影片編輯功能。

方便的音樂電影製作人

對影片編輯選項不滿意？嘗試 MV 功能。影片基於上述影片編輯功能，MV 功能是為要求更高但時間和技能更少的用戶設計的。它可以讓您在幾分鐘內製作出很酷的影片。

你可能還想要

加水印：有時您想在影片中添加特定徽標。這個功能強大的影片轉換器可讓您直接將圖像或文本添加為水印。此外，您可以調整水印的字體，顏色，大小，旋轉度或位置。

更改播放速度：如果您想加快或減慢影片的播放速度，只需使用此轉換器即可。 它可以幫助將原始速度更改為 0.125X、0.25X、0.5X、0.75X、1.25X、1.5X、2X、4X 甚至 8X，如您所願。

壓縮影片：使用 AI Video Compressor 工具，您可以將大影片壓縮為小尺寸。您可以設置輸出格式、重命名剪輯、縮小大小和更改比特率。 更重要的是，您可以在壓縮之前預覽剪輯。

反向影片：借助出色的反轉功能，您可以輕鬆反轉影片的任何部分並將其反轉。 應用這種有趣的播放效果，您可以創建有趣的模因影片。 它看起來像一個驚人的魔術。

編輯 ID3 信息：想要將 ID3 信息添加到新創建的歌曲中嗎？使用媒體元數據編輯器工具，您可以添加和編輯 ID3 標籤，例如標題，藝術家，專輯，作曲家，流派，年份，曲目和其他註釋，以便可以在網站上識別音樂文件。

製作動畫 GIF：GIF Maker 工具允許您從 MP4、MKV、AVI、WMV 等影片剪輯創建高質量的動畫 GIF 圖像。更重要的是，您可以輕鬆上傳和組合多張照片以生成 GIF。

免安裝版：

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