限時免費 IObit Malware Fighter 7 PRO 專業軟體杜絕惡意軟體的迫害

2019-05-26 06:33:05 哇哇

IObit Malware Fighter 7 PRO 惡意軟體防護限時免費

電腦使用上其實很怕會遇到惡意軟體，嚴格來說我覺得和病毒也差不多，其實很多防毒也包含有惡意軟體這塊地防護，這兩者之間的區隔我覺得現在有點模糊，因為不管是惡意軟體防護工具、防毒軟體去對電腦做掃描，可能都會有相同的結果，但是不管如何還是很多株葉的惡意軟體防護工具，這次限時免費的 IObit Malware Fighter 就相當的不錯，專業版本更是有 Bitdefender 防毒引擎的增強防護，也多了即時保護線上瀏覽與瀏覽器隱私，可以移除 200 萬以上的惡意軟體與病毒，常常上些奇怪的網站，或是隨意下載軟體來安裝，那麼這款工具絕對是不錯的護身符唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/iobit-malware-fighter-pro-sale

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△ 點選 DOWNLOAD IOBIT MALWARE FIGHTER 7 PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 之後就可以順利取得軟體下載連結與這次的活動序號，安裝版可以到文末下載。

IObit Malware Fighter 7 PRO 正常的軟體安裝，大家就順順的安裝即可。

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△ 軟體正常安裝後開啟軟體，點選右下角的輸入授權碼。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號立即註冊，之後點選立即註冊。

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△ 之後就能看到 IObit Malware Fighter PRO 啟用成功的通知視窗。

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△ 全面的防護包含有 BitDefender 引擎與 Anti-Ramsomware 引擎，可以直接立即啟用，保護能更加完善。

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△ 接下來必須執行資料庫的更新，並且執行第一次的智慧掃描，確認電腦是安全的！專業版本最大的優勢就是多了 Bitdefender 防毒引擎的增強防護，新的版本又多了 Anti-Ransomware 引擎，防護上更多了一層。可以將語系從設定中切換到繁體中文，就可以開始穩穩使用當成防護囉！搞定！

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△ 掃描看看系統有沒有問題^^。

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△ 對於檔案勒索有 Anti-Ransomware 的保護，也可以使用 Safe Box 來保護重要檔案。

http://www.iobit.com/en/malware-fighter-pro.php

安裝版下載：
IObit Malware Fighter 7 PRO.exe（SHAREWAREONSALE下載）
IObit Malware Fighter 7 PRO.exe（GOOGLE下載）
IObit Malware Fighter 7 PRO.exe（1DRV下載）
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