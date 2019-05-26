電腦使用上其實很怕會遇到惡意軟體，嚴格來說我覺得和病毒也差不多，其實很多防毒也包含有惡意軟體這塊地防護，這兩者之間的區隔我覺得現在有點模糊，因為不管是惡意軟體防護工具、防毒軟體去對電腦做掃描，可能都會有相同的結果，但是不管如何還是很多株葉的惡意軟體防護工具，這次限時免費的 IObit Malware Fighter 就相當的不錯，專業版本更是有 Bitdefender 防毒引擎的增強防護，也多了即時保護線上瀏覽與瀏覽器隱私，可以移除 200 萬以上的惡意軟體與病毒，常常上些奇怪的網站，或是隨意下載軟體來安裝，那麼這款工具絕對是不錯的護身符唷！

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