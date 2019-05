電腦使用上其實很怕會遇到惡意軟體,嚴格來說我覺得和病毒也差不多,其實很多防毒也包含有惡意軟體這塊地防護,這兩者之間的區隔我覺得現在有點模糊,因為不管是惡意軟體防護工具、防毒軟體去對電腦做掃描,可能都會有相同的結果,但是不管如何還是很多株葉的惡意軟體防護工具,這次限時免費的 IObit Malware Fighter 就相當的不錯,專業版本更是有 Bitdefender 防毒引擎的增強防護,也多了即時保護線上瀏覽與瀏覽器隱私,可以移除 200 萬以上的惡意軟體與病毒,常常上些奇怪的網站,或是隨意下載軟體來安裝,那麼這款工具絕對是不錯的護身符唷!

△ 點選 DOWNLOAD IOBIT MALWARE FIGHTER 7 PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 之後就可以順利取得軟體下載連結與這次的活動序號,安裝版可以到文末下載。

△ IObit Malware Fighter 7 PRO 正常的軟體安裝,大家就順順的安裝即可。

△ 軟體正常安裝後開啟軟體,點選右下角的輸入授權碼。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號立即註冊,之後點選立即註冊。

△ 之後就能看到 IObit Malware Fighter PRO 啟用成功的通知視窗。

△ 全面的防護包含有 BitDefender 引擎與 Anti-Ramsomware 引擎,可以直接立即啟用,保護能更加完善。

△ 接下來必須執行資料庫的更新,並且執行第一次的智慧掃描,確認電腦是安全的!專業版本最大的優勢就是多了 Bitdefender 防毒引擎的增強防護,新的版本又多了 Anti-Ransomware 引擎,防護上更多了一層。可以將語系從設定中切換到繁體中文,就可以開始穩穩使用當成防護囉!搞定!

△ 掃描看看系統有沒有問題^^。

△ 對於檔案勒索有 Anti-Ransomware 的保護,也可以使用 Safe Box 來保護重要檔案。

http://www.iobit.com/en/malware-fighter-pro.php

安裝版下載:

IObit Malware Fighter 7 PRO.exe(SHAREWAREONSALE下載)

IObit Malware Fighter 7 PRO.exe(GOOGLE下載)

IObit Malware Fighter 7 PRO.exe(1DRV下載)

IObit Malware Fighter 7 PRO.exe(NOFILE下載)

檔案大小:60.42 MB