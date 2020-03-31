大家使用電腦都會安裝很多不同軟體與工具，不過很多工具軟體暗藏了許多危機在，譬如說有包裝在一般軟體內的木馬工具，或是惡意軟體偷偷的在蒐集你的數據資料等等，若你很在意這一點，那麼 Loaris Trojan Remover 這款工具非常適合你，因為他在檢測上算是非常嚴格的，能替你找出各種電腦臭蟲、Rootkit、木馬、間諜軟體、流氓軟體、後門工具、廣告軟體與假的刪除工具等等，你可以常駐在系統使用，本文也提供免安裝版，偶爾來一次完整的掃描也是可以的唷！

△ 開啟軟體後會跳出免費取得一年序號的視窗，請填入自己的姓名與信箱，點選「Get Free Now」就會將你的帳號密碼與序號寄送到信箱當中。

△ 之後將取得的序號貼上之後，點選 Start Now 應該就可以正確啟動囉！

△ 使用方式和一般防毒軟體差不多，可以進行一般掃描、完整掃描、自訂掃描與可移除設備的掃描。

△ 掃描時若發現異常的檔案，還會發出警報的聲音，Loaris Trojan Remover 在檢查上算是頗嚴格的，很多我可以接受的工具，都不被這款工具認可 XD。

△ 掃描完之後大家不要急著馬上套用，還是可以看看是否認識這些檔案或是路徑，確認有問題的話再移除囉！當然還是參考 Loaris Trojan Remover 的建議值，畢竟這是款專業軟體，有異常的地方必定有一定原因，請大家自己參考與斟酌唷！

https://loaris.com/single/

免安裝版：

Loaris Trojan Remover 3.1.20.7z（GOOGLE下載）

Loaris Trojan Remover 3.1.20.7z（1DRV下載）

Loaris Trojan Remover 3.1.20.7z（MEDIAFIRE下載）

Loaris Trojan Remover 3.1.20.7z（RAPIDGATOR下載）

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