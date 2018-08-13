Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0 卡巴斯基免費掃毒工具，隨身防毒的優質工具

2018-08-13 08:04:56 哇哇 0 0


免費的工具總是比較討喜，免費的防毒軟體更是讓人喜愛，免費又免安裝的防毒更是受到歡迎，當要替電腦除錯時也會方便許多，許多防毒軟體無法並存，要安裝時會要求移除他牌的防毒，移除防毒、安裝防毒後搞不好還要重開機，想到就很麻煩，免安裝的還是有方便的優勢！Kaspersky Virus Removal Tool 是卡巴斯基的免費掃毒工具，卡巴斯基的掃毒能力受到許多人的贊同，能有這樣的隨身工具真的很不錯，快點來找出系統的病毒吧！


主頁面點選「Start scan」就可以開始進行掃描，不過掃描項目是最基本的系統記憶體、隱藏啟動元件與開機的部分，若是希望要對全系統做掃描，或是對於某磁碟做掃描，可以在設定中的「Change parameters」來勾選掃描對象。



掃描過後若有異常的檔案，可以直接進行刪除，不單單只是病毒檢測的工具。



事後查看每次掃描的完整報告，包含了各種動作的紀錄。

http://www.kaspersky.com/antivirus-removal-tool?form=1

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檔案大小：139 MB
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