免費的工具總是比較討喜，免費的防毒軟體更是讓人喜愛，免費又免安裝的防毒更是受到歡迎，當要替電腦除錯時也會方便許多，許多防毒軟體無法並存，要安裝時會要求移除他牌的防毒，移除防毒、安裝防毒後搞不好還要重開機，想到就很麻煩，免安裝的還是有方便的優勢！Kaspersky Virus Removal Tool 是卡巴斯基的免費掃毒工具，卡巴斯基的掃毒能力受到許多人的贊同，能有這樣的隨身工具真的很不錯，快點來找出系統的病毒吧！
掃描過後若有異常的檔案，可以直接進行刪除，不單單只是病毒檢測的工具。
事後查看每次掃描的完整報告，包含了各種動作的紀錄。
http://www.kaspersky.com/antivirus-removal-tool?form=1
免安裝版：
Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0.7z（MediaFire下載）
Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0.7z（Rapidgator下載）
Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0.7z（ZippyShare下載）
Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0.7z（YunFile下載）
Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.22.0.7z（Hami+下載）
檔案大小：139 MB
更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦