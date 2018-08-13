身邊的朋友在不同的地點與公司上班，知道我有經營網站又有 IT 背景，偶爾就會有人問我該怎麼架網站？該租哪裡主機等等問題，我想我就直接寫一篇好了，先看過之後會比較清楚一點。市面上販售主機的主機商很多，我目前是採用遠振資訊的主機方案，因為我自己會管理主機，對於架站也算瞭解，甚至自己會寫系統與網頁的程式，所以我選擇 VPS 的主機，類似一台空的電腦只有安裝作業系統與網路給你，其他都自己搞定！我想大多人應該無法像我一樣，那就應該選擇虛擬主機，交給主機商管理伺服器的維運，因為這本來就不是你擅長的事情，不用把自己搞得焦頭爛額，找個好房子先住進去就對了！
若今天使用套裝程式來架設網站，譬如說很多公司現在改用 WordPress 來架設官網，坦白說技術並不是難在架站，而是難在網站設計與呈現，單純架站這件事就只是找個空間然後 Install 程式而已，好比 Windows 安裝個軟體那樣，我真的遇過很多人只是預期自己會害不知道該怎麼做，根本沒有自己做過就說不會。
我也遇過很多人是什麼都不會，然後就把網站和主機都包給網頁設計公司，坦白說這是我不建議的，雖然我這樣說可能會得罪人，不過我遇過很多射後不理的狀態，想要搬家要收費、想要幹嘛拖拖拉拉、想要什麼都受到限制，我有個朋友說網站要搬家一年多了還沒搬成功，然後老是在跟我提一樣的問題，真的很無解，我也無法幫忙。若你今天還沒有走到這一步，我會建議網頁設計和租用主機是分開的，就算硬要綁在一起，租用主機這一步要自己著手，然後再看看怎樣授權使用。
虛擬主機選規格是很重要的事情，因為很多人連計算都不會，因為不知道什麼是流量？要多少空間？這些問題就可以困擾很久，我只能說租了再說，不夠再加，永遠沒有跨出第一步都是枉然的！而租用虛擬主機的選擇太多太多，要便宜有便宜的、要免費的還真的有免費的，一個公司的官網沒有必要那麼廉價，這裡推薦遠振資訊是因為中文能通，有問題就打電話，有抱怨還能上爆料。這次替大家推薦的是 Linux SSD 多網域虛擬主機方案，第一是因為主機在台灣，若是要做台灣網站主機當然在台灣最好，曾有人說過這跟 SEO 相關，但是我覺得這點還好，不過主機台灣至少網路是比較快速的；第二是因為 SSD 的原因，再效能上比較不會有硬碟速度的瓶頸；第三是因為多網域非常的好，身為技術人員的我非常明白多設一個網域的難易度，以前不懂的時候，會覺得不同網站就是要多租一台主機，其實真的不用啦～多個網域只是多幾行設定檔而已，反正也是綁在整體的流量與空間之內，多網域才方便！
為什麼說多網域才方便？因為需求是不斷被創造的，譬如說主站一個網域是基本的，想要開啟第二個網站服務時就會有第二個網域，公司內部需求檔案伺服器可以開第三個網域，客戶使用者後台可以有第四個網域，慢慢來可以累積很多網域。若是像我的部落格這樣，我也把軟體、美食、下載都分開來過，而且多網域的搜尋可以互相關聯，有時候也是會有加分效果。多網域方案一共可以建立到 50 個網域，說多還真的頗多的，要看看大家自己怎麼規劃吧！
此外有一點是用遠振資訊近期不錯的規劃，就是搭配上 Office 的服務一起銷售，具我自己的瞭解與觀察，很多中小公司的文書軟體不一定是正版，這是非常不好的一件事情，或許微軟不會拿個人用戶開刀，但是對公司行號開刀應該不會手軟，所以不管是 Windows 或是 Office 正版才是王道。
文書工具的確是辦公室迫切所需要的，文件交換或是給老闆報告，甚至工作的提案等等，都不能缺少 Office，因此我覺得搭上主機空間一起銷售是非常棒的一件事情，如果我是 MIS 我會覺得頗方便的。而且第一次申購主機搭配創業包，還可以送網域，這種一次搞定的事情有還頗方便的！
到底 Office 365 有哪些價值呢？因為企業內部的文書與溝通很重要，最方便的工具就是 Office 365，所以這一定是物超所值的投資，也省去了自己建立的龐大費用。對 IT 人員來說她可以在這一塊省下許多心力，而去專注其他更重要更迫切的事情，因為 Office 365 是非常穩定而可靠的，以前我在公司行號上班，只要郵件伺服器、檔案伺服器一壞掉，大家整天不用辦公，只能聊天等待伺服器完修，IT 人員壓力很大啊！而現在的工作型態不只是在辦公桌前，透過手機更是必要，雖然這對大家來說這是一個殘酷的發明，只要有手機就得待命，不過這也是競爭與進步的要素之一！而同事之間、跨部門、跨公司的合作會需要有很多的共用文件，Office 365 也絕對是目前市面上推薦的協同合作工具。
架站真的不難！該怎麼說呢？行之有年的 CPanel 你用過嗎？若你你一直都沒有嘗試去租用過、免費體驗過虛擬主機，你可能永遠不會知道這是一個多麼方便的工具，你真的只要透過滑鼠點一點、鍵盤敲一敲就可以完成很多主機設定，以我自己 Linux 技術出身的人，都覺得 CPanel 相當強大，若是要能管理很多主機很多設定，CPanel 是非常可靠的，我目前只搞自己的主機與網站，所以很多設定與功能都是手刻的，而且除錯比較快速，不用依賴 CPanel 的技術文件。不過若是多用戶多主機的管理，CPanel 的方便性非常高，不只對於管理者來說是如此，對完全不懂主機伺服器的用戶來說更是方便，接下來簡單替大家介紹一些基本能做什麼，對於沒用過的人才能更加瞭解。
檔案管理上你可以不會使用 FTP，因為具備網頁版的檔案管理員，其實比 FTP 還要方便，因為你可以上傳一個 zip 壓縮檔之後直接解壓縮，比幾百個檔案丟去 FTP 上傳還要方便。若是有測試的網頁可以方便的設定密碼保護，這個若是透過手動設定還頗多步驟，網頁一次搞定超方便！此外還有方便的備份工具，這都只是附加的免費服務。
架站有些人最不懂的就是資料庫，坦白說這個詞的確讓人有點害怕，我以前不懂的時候真的也不敢亂動，簡單一點來說你可以把它想像成一個 Excel 資料表，網頁去讀取資料表的資料，這是基本架站最需要的，大多套裝程式都是建立在有資料庫的基礎上，多網域可以開到 50 個，不過這次分享的方案資料庫只能開 30 個，所以並不能所有網站都能擁有資料庫，這裡小小提醒一下。
多網域方案最主要的設定在網域這裡，建立子網域的意思就是～譬如說你的網域是 abc.com，xyz.abc.com 就是子網域；附加網域是隨意一個網址都能加入納管，此外還有網域寄放、管理轉頁等功能。若你只是想要做簡單的一頁式網頁，可以透過網站發布器來設計，輕鬆建立網頁並不難。
一家公司擁有自己的網址之後，對外聯絡信箱也是使用自已的 domain 才專業，雖然說我個人覺得自己處理 Mail Server 是件很麻煩的事情，不過這裡也都幫你處理好了，可以快速的設定帳號，處理各種信件功能，而且有有具備信件過濾的功能，身為老闆你的也可以快速建立郵件副本，讓所有信件紀錄並不只是員工個人的郵件，其實這並不會有甚麼隱私問題，用在公司的範圍之內，這本來都是公司資產。
主機的使用統計與錯誤，都有方便的連結可以去追蹤，MIS 自己可以不用很厲害，但是必須要熟知這些功能，拉報表報告才快速。
安全性的項目有包含 IP 封鎖、SSL/TLS、防止盜連與密碼保護等等，現在網站的 HTTPS 是必須的，憑證都要花錢買嗎？其實並不用，可以透過當中的 Let's Encrypt SSL 去建立憑證，雖然三個月就要更新憑證，不過 CPanel 會幫你搞定的。
軟體部分支援 Cloudflare 直接管理 CDN 的部分，透過 Cloudflare 的好處是能減少你的虛擬主機流量，Cloudflare 提供的 CDN 服務就像是一個反向的快取伺服器，也能替你擋掉不少網路上的惡意攻擊。
進階的部分有工作排程，譬如說你有很多 php 的程式要自動去執行，在虛擬主機不開放 SSH 存取的時候，也能透過公在排程來達到定時執行的功能。
擁有虛擬主機帳號之後，登入用戶後台就可以看到很多快速的捷徑，或是直接進入 CPanel 去使用各種項功能。我這裡要特別說一下時光機還原的功能，其實主機商默默的幫你執行了很多版本的備份，這絕對是非常好的服務，因為大多人自己租用虛擬主機只求網站上線，會忘了後勤的備份該怎做，因此主機商有幫忙真的很好，當你真的需要還原時，提供了 7 個時間點讓你可以選擇哪一個備份檔案要還原，能夠還原完整帳號備份檔、還原完整帳號、還原全部 Email 帳號、還原網頁目錄與還原特定資料庫，若是不懂就直接尋求客服，這個服務絕對是加分的！
以上說了很多很多，感覺東西南北都有講到，簡單整合一下我所說重點，主機自己去租用，不要被網頁設計公司綁住，這是對自己的保障；其實虛擬主機比你想像中還要簡單很多，你懂得是各種名詞的功能，並不是擔心不會設定，這真的只是一個 Web Service，而且都是繁體中文介面並不困難。最後是推薦結合 Office 365 的服務，畢竟這是公司所需要的，與虛擬主機的服務整合我覺得頗方便的！以上資訊提供給大家囉！
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