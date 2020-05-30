Sticky Password Premium 跨平台密碼管理

大家在網路上存有很多很多帳號，現在對於密碼的要求也越來越高，基本上都需要有英文數字，更嚴格的要求還必須要有大小寫英文，甚至還必須包含特殊字元，根本沒有辦法像以前一樣一個密碼用到底，那大家都把密碼記在哪裡呢？坦白說腦袋真的不是太可靠，白紙黑字又不可能隨身帶著跑，這時候雲端的確是不錯的解決方案，Sticky Password Premium 提供了雲端存取的服務，採用高級加密標準 AES -256 位元的加密方式，讓你存放在雲端也很可靠，Premium 版本才有提供雲端服務，限時免費可別錯過！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/sticky-password-premium/in=today-100-percent

Sticky Password Premium 跨平台密碼管理

△ 在活動頁面點選 GET IT FOR FREE。

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△ 之後選擇 0 元的 Sticky Password Premium 一年份授權。

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△ 登入帳號之後再購物車點選 COMPLETE CHECKOUT 來結帳，之後就會將序號發送到你的信箱。

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△ 請去信箱收信就可以收到這次活動取得的序號囉！

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△ 初次使用時會有些軟體介紹與帳號註冊的動作。

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△ 若先前沒帳號的話，請 Create a new Account 註冊一個新帳號，舊有用戶若想要擁有 Premium 的話，可以透過網頁去輸入序號。

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△ 帳號為電子郵件，密碼必須為英數混和，若是覺得密碼非常重要，那麼可以設定更加複雜，之後 Create my Account 繼續。

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△ 再次輸入密碼確認，下方紅色的文字表示密碼存放的很安全，若萬一遺失密碼也只能重設，沒有查詢密碼的辦法，接著 Contiune 繼續。

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△ 雲端的設定建議大家可以開啟，未來不管是電腦上的資料、瀏覽器的附加元件、或是手機的資料都能上雲端，存取密碼會更加方便，大家也能將各種密碼設定的更加複雜，安全也比較有保障。

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△ 設定每個瀏覽器的附加元件，設定完成後就能成離覽器直接存取各種密碼。

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△ 初步設定大功告成！不過 Premium 帳號只有一年份，現在很多軟體都是一年一年的授權，終身的軟體已經很少囉！

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△ 開啟軟體時必須輸入剛剛所設定的密碼。

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△ 若你本來就有帳號的話，開啟軟體後點選右下角的 My StickyAccount 會進入網頁版的個人帳號頁面。

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△ 在 Dashboard 的地方可以看到自己目前的授權狀態，我的之前已經是過期的狀態，因此點選 Enter new License Key 來輸入新的授權。

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△ 將剛剛所取得的序號輸入之後 Apply 來啟用。

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△ 可以看到授權順利啟用囉！一年份的免費授權唷～

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△ 軟體介面如上圖，可以儲存的項目包含有網站密碼、APP 密碼、書籤、身分認證與安全備忘錄，備忘錄功能還可以存放各種軟體序號等等，其實也非常的不錯。

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△ 新增一個網頁帳號，可以設定預設開啟的瀏覽器等等。

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△ 從 Web Accounts 可以查看到每個帳號的清單，也有分類功能，若是善用這款密碼工具的話，應該可以把密碼管理的很漂亮。

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△ 瀏覽器若有安裝附加元件的話，會有 Sticky Password 小圖示，可以從這裡存取到軟體中的資源，前提是要有開啟雲端！

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△ 登入帳號與密碼欄位後方就會有顯示 Sticky Password 的小小符號，就代表有辦法正常偵測這個網站的密碼欄位。

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△ 登入後就會跳出提示，看是否要新增一筆紀錄，坦白說這樣也很方便，不用自己每個網站都用手動的方式去新增。

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△ 手機 APP 也可以存取到雲端資源唷！Android 安裝iOS 安裝

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△ 舊有帳戶可以透過電腦版軟體右下角的 MyStick Acoount 到電腦版網頁，之後從網頁版點選 Enter new License Key 輸入序號。

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△ 輸入序號後就可以正式啟動授權囉！

與免費版本的比較：https://www.stickypassword.com/free-password-manager-vs-premium

https://www.stickypassword.com/

Windows 安裝版：
StickyPassword 8.2.3.43.exe（GOOGLE下載）
StickyPassword 8.2.3.43.exe（1DRV下載）
StickyPassword 8.2.3.43.exe（MEDIAFIRE下載）
StickyPassword 8.2.3.43.exe（RAPIDGATOR下載）
StickyPassword 8.2.3.43.exe（MEGA下載）
檔案大小：46.26 MB

Mac 版本：
StickyPassword_rev2770.dmg（RAPIDGATOR下載）
StickyPassword_rev2770.dmg（GOOGLE下載）
StickyPassword_rev2770.dmg（1DRV下載）
StickyPassword_rev2770.dmg（MEGA下載）
StickyPassword_rev2770.dmg（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：28.06 MB

免安裝版：
Sticky Password 8.2.3.43.7z（GOOGLE下載）
Sticky Password 8.2.3.43.7z（1DRV下載）
Sticky Password 8.2.3.43.7z（MEDIAFIRE下載）
Sticky Password 8.2.3.43.7z（RAPIDGATOR下載）
Sticky Password 8.2.3.43.7z（MEGA下載）
檔案大小：31.36 MB

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