大家在網路上存有很多很多帳號,現在對於密碼的要求也越來越高,基本上都需要有英文數字,更嚴格的要求還必須要有大小寫英文,甚至還必須包含特殊字元,根本沒有辦法像以前一樣一個密碼用到底,那大家都把密碼記在哪裡呢?坦白說腦袋真的不是太可靠,白紙黑字又不可能隨身帶著跑,這時候雲端的確是不錯的解決方案,Sticky Password Premium 提供了雲端存取的服務,採用高級加密標準 AES -256 位元的加密方式,讓你存放在雲端也很可靠,Premium 版本才有提供雲端服務,限時免費可別錯過!

△ 在活動頁面點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後選擇 0 元的 Sticky Password Premium 一年份授權。

△ 登入帳號之後再購物車點選 COMPLETE CHECKOUT 來結帳,之後就會將序號發送到你的信箱。

△ 請去信箱收信就可以收到這次活動取得的序號囉!

△ 初次使用時會有些軟體介紹與帳號註冊的動作。

△ 若先前沒帳號的話,請 Create a new Account 註冊一個新帳號,舊有用戶若想要擁有 Premium 的話,可以透過網頁去輸入序號。

△ 帳號為電子郵件,密碼必須為英數混和,若是覺得密碼非常重要,那麼可以設定更加複雜,之後 Create my Account 繼續。

△ 再次輸入密碼確認,下方紅色的文字表示密碼存放的很安全,若萬一遺失密碼也只能重設,沒有查詢密碼的辦法,接著 Contiune 繼續。

△ 雲端的設定建議大家可以開啟,未來不管是電腦上的資料、瀏覽器的附加元件、或是手機的資料都能上雲端,存取密碼會更加方便,大家也能將各種密碼設定的更加複雜,安全也比較有保障。

△ 設定每個瀏覽器的附加元件,設定完成後就能成離覽器直接存取各種密碼。

△ 初步設定大功告成!不過 Premium 帳號只有一年份,現在很多軟體都是一年一年的授權,終身的軟體已經很少囉!

△ 開啟軟體時必須輸入剛剛所設定的密碼。

△ 若你本來就有帳號的話,開啟軟體後點選右下角的 My StickyAccount 會進入網頁版的個人帳號頁面。

△ 在 Dashboard 的地方可以看到自己目前的授權狀態,我的之前已經是過期的狀態,因此點選 Enter new License Key 來輸入新的授權。

△ 將剛剛所取得的序號輸入之後 Apply 來啟用。

△ 可以看到授權順利啟用囉!一年份的免費授權唷~

△ 軟體介面如上圖,可以儲存的項目包含有網站密碼、APP 密碼、書籤、身分認證與安全備忘錄,備忘錄功能還可以存放各種軟體序號等等,其實也非常的不錯。

△ 新增一個網頁帳號,可以設定預設開啟的瀏覽器等等。

△ 從 Web Accounts 可以查看到每個帳號的清單,也有分類功能,若是善用這款密碼工具的話,應該可以把密碼管理的很漂亮。

△ 瀏覽器若有安裝附加元件的話,會有 Sticky Password 小圖示,可以從這裡存取到軟體中的資源,前提是要有開啟雲端!

△ 登入帳號與密碼欄位後方就會有顯示 Sticky Password 的小小符號,就代表有辦法正常偵測這個網站的密碼欄位。

△ 登入後就會跳出提示,看是否要新增一筆紀錄,坦白說這樣也很方便,不用自己每個網站都用手動的方式去新增。

△ 手機 APP 也可以存取到雲端資源唷!Android 安裝、iOS 安裝

△ 舊有帳戶可以透過電腦版軟體右下角的 MyStick Acoount 到電腦版網頁,之後從網頁版點選 Enter new License Key 輸入序號。

△ 輸入序號後就可以正式啟動授權囉!

與免費版本的比較:https://www.stickypassword.com/free-password-manager-vs-premium

https://www.stickypassword.com/

Windows 安裝版:

StickyPassword 8.2.3.43.exe(GOOGLE下載)

StickyPassword 8.2.3.43.exe(1DRV下載)

StickyPassword 8.2.3.43.exe(MEDIAFIRE下載)

StickyPassword 8.2.3.43.exe(RAPIDGATOR下載)

StickyPassword 8.2.3.43.exe(MEGA下載)

檔案大小:46.26 MB

Mac 版本:

StickyPassword_rev2770.dmg(RAPIDGATOR下載)

StickyPassword_rev2770.dmg(GOOGLE下載)

StickyPassword_rev2770.dmg(1DRV下載)

StickyPassword_rev2770.dmg(MEGA下載)

StickyPassword_rev2770.dmg(MEDIAFIRE下載)

檔案大小:28.06 MB

免安裝版:

Sticky Password 8.2.3.43.7z(GOOGLE下載)

Sticky Password 8.2.3.43.7z(1DRV下載)

Sticky Password 8.2.3.43.7z(MEDIAFIRE下載)

Sticky Password 8.2.3.43.7z(RAPIDGATOR下載)

Sticky Password 8.2.3.43.7z(MEGA下載)

檔案大小:31.36 MB