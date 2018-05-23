我很喜歡純文字的記事方式，我覺得比較簡單，也比較不會有格式上的問題，不過就是缺乏密碼的功能，而 Secert Notes 是款可以加入密碼的簡易記事本工具，可以維持我喜愛的純文字記事格式，又能有小小的密碼設定，再加上介面簡單又好看，不用似乎很可惜唷！！！
點選筆記就可以直接進入編輯模式，基本上算是很類似的純文字模式，不能改字型、不能改大小，不過可以改變顏色、粗體、斜體與底線，有時候做個記號還是很方便的。現在很多電腦搜尋工具都包含有內文搜索功能，若是單純的 TXT 檔內容就沒有隱私可言，這時候就該改用 Secret Notes 囉！
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檔案大小：709 KB
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