Secret Notes 1.4.6 擁有密碼功能的簡易筆記本，簡單又實用

2018-05-23 03:14:46 哇哇 0 0


我很喜歡純文字的記事方式，我覺得比較簡單，也比較不會有格式上的問題，不過就是缺乏密碼的功能，而 Secert Notes 是款可以加入密碼的簡易記事本工具，可以維持我喜愛的純文字記事格式，又能有小小的密碼設定，再加上介面簡單又好看，不用似乎很可惜唷！！！


初次使用時設定一組密碼，之後就可以開始新增筆記，完成筆記後可以點選右下角 Lock Notes 來上鎖，這樣就不怕其他人窺視內容。滑鼠移到筆記清單時右上角會出現刪除的符號，可以快速的刪除筆記，不過刪除功能缺少再次確認的動作，會有不小心誤刪筆記的可能性。



點選筆記就可以直接進入編輯模式，基本上算是很類似的純文字模式，不能改字型、不能改大小，不過可以改變顏色、粗體、斜體與底線，有時候做個記號還是很方便的。現在很多電腦搜尋工具都包含有內文搜索功能，若是單純的 TXT 檔內容就沒有隱私可言，這時候就該改用 Secret Notes 囉！

http://softorino.com/products

免安裝版：
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檔案大小：709 KB

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