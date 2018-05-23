現在電腦速度其實都有一定水準，不過也大有守著舊電腦不放的人，甚至很多公司行號根本沒有預算升級電腦，舊電腦的記憶體若是搭載不足，就會常常發生記憶體不足的狀態，這時候只要透過 Memory Optimizer 來釋放已經滿載的記憶體，讓更多記憶體空間可以被使用，電腦就不會那麼卡囉！
Memory Optimizer 這款工具超級簡單，開啟後可以看到目前的記憶體使用狀態，記憶體不足時請點選下方的 Revocery Free Mempry 就可以囉！以現在大多人的使用來看，瀏覽器都是比較吃記憶體的程式，釋放記憶體之後，讀取閒置網頁也是要花時間重新載入，就會有拖慢的感覺，真正的解決之道還是趕快升級電腦吧！
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