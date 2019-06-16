記憶體不足是電腦常常有的事情，就算我的電腦現在有 8GB 的記憶體，常常還是會遇到記憶體不足的狀況發生，尤其現在各款瀏覽器都很吃記憶體，閒置的頁面常常會佔據許多記憶體，不妨就給他清除一下釋放系統效能。Mem Reduct 是一套輕量化的記憶體清理工具，輕巧而且方便使用，能透過快捷鍵快速清理，或是設定水線自動清理，非常適合記憶體不足的電腦使用。

主介面非常的簡單，資訊也非常的清楚，顯示實體記憶體、Page file 分頁記憶體用量，點選 Memory Reduction 就可以立即清理記憶體。

系統列會即時顯示當下的記憶體用量，簡單的數字資訊也頗好看的。

從設定內可以設定一個自動清理的數值，譬如說記憶體高達 90% 就自動清理優化，也能設定自己所熟悉的快捷鍵，簡單方便的記憶體優化工具。

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