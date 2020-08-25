電腦內難免會有重複的檔案存在，不過若是以人工的方式可以難以辨識，因此就需要辨別重複檔案的軟體，可以快速的搜尋出電腦內的重複檔案，Duplicate Cleaner 算是一套簡單易用的清除軟體，可以快速掃描多個資料及內的檔案，並且迅速的比對檔案的差異性，使用方式非常的簡易，若是電腦內有空間不足的問題，不妨利用這軟體來釋放出一些重複檔案所佔據的空間。

選定要掃描的硬碟之後，軟體會開始分析硬碟中的所有檔案，檔案越多需要越久的分析時間，分析完成後依照檔案類型來瀏覽，也會列出重複的檔案佔據了多少空間，下一個欄位會顯示檔案的名稱，點進去就可以查看重複檔案所置放的位置，之後勾選想要刪除的那一份，全部勾選後就能一併刪除，讓電腦釋放更多空間。

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