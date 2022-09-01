5 年以上的 Mac 越跑越慢怎麼辦？最近小編發現一款不錯的 Mac 優化工具 MacBooster，它是一款全能型的優化軟體，包含：清理 Mac 垃圾文件、提高 Mac 性能、移除 Mac 惡意軟體...如此一來比我們手動刪除，透過這款工具能夠一鍵移除系統垃圾、讓 Mac 運行速度回春，MacBooster 原價要 29.95 美元，現在推出限時免費活動，各位 Mac 電腦使用者趕緊收下吧。

首先先到文章後方下載本次的主角 MacBooster，安裝之後開啟，點擊左下角的「在此輸入授權」就可以輸入序號啦。

然後輸入本次的限時免費序號，這次的授權是 180 天，各位請開燈領取：

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看到上方訊息就代表已經成功啟用序號啦。

啟用完成後馬上來掃一下電腦，隨便一掃救發現 5GB 的垃圾，還有 21 個惡意軟體及病毒，此外還可以清理記憶體、隱私權清理、解除安裝程式、啟用項管理、重複檔案尋找、照片清理等，總之是一款非常全面的自動化 Mac 電腦清理工具，連結放在下方，有需要的朋友趕緊收下吧！

https://www.macbooster.net/

下載：

MacBooster 8.pkg（GOOGLE下載）

MacBooster 8.pkg（1DRV下載）

MacBooster 8.pkg（MEDIAFIRE下載）

MacBooster 8.pkg（RAPIDGATOR下載）

MacBooster 8.pkg（MEGA下載）

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