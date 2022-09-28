電腦上是否一堆多年前的照片？重復和類似的圖像，占用了電腦寶貴的存儲空間？這些重複圖片手動刪除不知道要找到什麼時候，幸好最近小編發現 Nero DuplicateManager Photo 可以快速移除重複的照片，只需選擇一個或多個資料夾，它就會開始幫我們掃描照片，告訴我們該刪除哪些、保留哪些，如此一來就能快速釋放電腦空間，這款工具原價 44.75 美元，折合超過新台幣 1300 元，現在推出限免活動，請大家立馬收下吧。

首先進入限時免費活動頁面，輸入 Email 註冊一組 Nero 序號按下 Register 就可以啦。

然後回到 Email 收信，就可以看到本次活動序號囉，這次的序號是「終身授權」版本，非常難得請大家把握機會。

接著到文章後方下載 Nero Start 並且輸入剛剛註冊的 Nero 電子郵件及密碼登入。

登入完成後，點擊右上角會員圖示，找到「添加產品」>「啟動更多產品」。

然後貼上剛剛 Email 取得的序號之後，按下立即啟動就可以囉。

之後就可以透過 Nero DuplicateManager Photo 2022 偵測完全重複的圖片、資料夾、檔名不同的重複內容，如此一來就能夠全自動又精確的清理電腦空間，連結小編放在下面，有需要的朋友請自行收下。

下載：

Nero DuplicateManager Photo 2022