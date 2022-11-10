你知道瀏覽器「記住密碼」功能不安全嗎？最近小紅傘 Avira Password Manager Pro 密碼管理器推出限時免費活動，能夠幫使用者建立強大、獨特、安全的密碼，能夠安全的存儲密碼、並完成自動登錄。此外，還能夠安全保存我們的信用卡等機密資料，支援手機、Chrome、firefox 等可跨裝置使用，價值 22.99 美金，請各位收下，別再把密碼存在不可靠的瀏覽器裡面啦。

限時免費活動頁面：https://campaigns.avira.com/de/bzd/pwm/chip

首先進入限時免費活動頁面，輸入 Email 來兌換序號。

然後打開你的 Email 收件夾，點擊綠色按鈕完成驗證信箱。

最後輸入密碼完成註冊 Avira 會員。

輸入會員名稱，點擊下方綠色按鈕完成會員註冊，限免活動會直接分發到會員帳號中，因此本次活動不需要輸入任何序號。

接著回到 Avira 官網中，登入會員後，點擊我的帳戶，找到「存取我的帳戶」。

找到「訂閱」就可以看到本次的限時免費活動 Avira Password Manager Pro 已經派發到我們的帳戶中囉，本次的活動是 180 天授權，然後電腦端完全不需要下載任何 APP，只接新增瀏覽器外掛即可運作，手機端的話則支援 iOS 及 Android。

回到新增密碼、建立密碼的功能，點擊左側密碼，按下右下角+號，來建立新的密碼資料庫。

輸入網址、使用者名稱，並輸入你的密碼按下儲存就可以在下次登入時，透過 Avira Password Manager Pro 自動填入密碼，如果沒有想法，也可點擊 Avira 密碼產生器來產生高強度的密碼。各位趕緊收下吧，別再用腦袋記住不安全的密碼了。

https://www.avira.com/zh-tw/password-manager

下載：

Avira Password Manager Pro ( Google Play 下載 )

Avira Password Manager Pro ( App Store 下載 )

Avira Password Manager Pro ( Chrome 下載 )

Avira Password Manager Pro ( firefox 下載 )