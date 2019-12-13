聖誕節優惠又一檔！這次要分享的是防毒軟體優惠，主打的是防毒軟體可以半價購買，活動有賣的防毒軟體有 McAfee、Kaspersky、Avira、Bitdefender、Avast 與 Norton 知名的防毒軟體，除了防毒軟體之外還有磁碟分割工具、系統影像工具、備份工具、檔案救援等工具也都有優惠，而這些優惠最大的好康就是還有送上一組 Windows 10 Pro，等於就是買軟體送系統，目前覺得這樣的購買方案很值得很划算，提供給大家參考囉！

主要的活動優惠內容



如何購買？

bzfuture 活動網站有一點很重要，參加活動之前請先從 https://tw.bzfuture.com/signin 登入網站，登入網站之後才可以取得 Windows 10 Pro 的贈送優惠。主要活動頁面走這裡： https://tw.bzfuture.com/promo

△ 登入帳號，如果沒有帳號就趕快先註冊一個囉！

△ 接著瀏覽 https://tw.bzfuture.com/promo 主要的活動頁面，看看你需求哪一款防毒軟體或是工具。

△ 我以購買 McAfee Antivirus 為例，點選現在購買進入結帳頁面。

△ 購物車畫面請大家要確認，是有 Windows 10 Pro 的贈品，金額會是 0 元，然後防毒軟體是有價格的，確認之後提交訂單。

△ 付款方式有非常多種，包含大家常常使用的信用卡，選擇付款方式之後點選現在付款。

△ 購買完成就會看到訂單成功的畫面。

△ 之後可以到個人帳號查看訂單狀態，當還顯示「查看訂單狀態」時還不會有軟體序號，這時候請持續等待就好。

△ 過一會之後，會變成「查看密鑰」的狀態，就可以點進去查看序號囉！

△ 點開就可以看到防毒軟體序號，當然贈送的 Windows 10 Pro 序號也可以，這樣防毒軟體與系統都通通到手囉！！！以上流程提供給大家參考囉！

若是序號使用上有什麼問題，請大家直接聯繫 service@bzfuture.com 官方客服。