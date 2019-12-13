bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

聖誕節優惠又一檔！這次要分享的是防毒軟體優惠，主打的是防毒軟體可以半價購買，活動有賣的防毒軟體有 McAfee、Kaspersky、Avira、Bitdefender、Avast 與 Norton 知名的防毒軟體，除了防毒軟體之外還有磁碟分割工具、系統影像工具、備份工具、檔案救援等工具也都有優惠，而這些優惠最大的好康就是還有送上一組 Windows 10 Pro，等於就是買軟體送系統，目前覺得這樣的購買方案很值得很划算，提供給大家參考囉！

主要的活動優惠內容


如何購買？

bzfuture 活動網站有一點很重要，參加活動之前請先從 https://tw.bzfuture.com/signin 登入網站，登入網站之後才可以取得 Windows 10 Pro 的贈送優惠。主要活動頁面走這裡：https://tw.bzfuture.com/promo

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 登入帳號，如果沒有帳號就趕快先註冊一個囉！

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 接著瀏覽 https://tw.bzfuture.com/promo 主要的活動頁面，看看你需求哪一款防毒軟體或是工具。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 我以購買 McAfee Antivirus 為例，點選現在購買進入結帳頁面。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 購物車畫面請大家要確認，是有 Windows 10 Pro 的贈品，金額會是 0 元，然後防毒軟體是有價格的，確認之後提交訂單。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 付款方式有非常多種，包含大家常常使用的信用卡，選擇付款方式之後點選現在付款。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 購買完成就會看到訂單成功的畫面。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 之後可以到個人帳號查看訂單狀態，當還顯示「查看訂單狀態」時還不會有軟體序號，這時候請持續等待就好。

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 過一會之後，會變成「查看密鑰」的狀態，就可以點進去查看序號囉！

bzfuture 聖誕優惠買防毒送 Windows 10 Pro

△ 點開就可以看到防毒軟體序號，當然贈送的 Windows 10 Pro 序號也可以，這樣防毒軟體與系統都通通到手囉！！！以上流程提供給大家參考囉！

若是序號使用上有什麼問題，請大家直接聯繫 service@bzfuture.com 官方客服。

防毒軟體半價買！Windows 10 Pro 免費！這麼好康哪裡買？ 相關文章

訪客留言

防毒軟體半價買！Windows 10 Pro 免費！這麼好康哪裡買？ 參考資料

雙11限時折扣：Windows 10 Pro 免費送，熱門正版防毒軟體半價 ...
雙11限時折扣：Windows 10 Pro 免費送，熱門正版防毒軟體半價. 如果不知道要購買哪款，推薦購買底下這幾款防毒軟體，畢竟都是知名大廠牌，且&nbsp;...
영유아 건강검진 실시기준안내
보건복지부고시 제2007 - 125호 「국민건강보험법」 제47조, 같은법 시행령 제26조의 규정 및 「의료급여법」 제14조의 규정에 따른 ‘영유아건강검진실시기준’을 다음과 같이 제정․고시합니다. 2007년 12월 26일
雙十一促銷！卡巴斯基半價入手，再免費送你？｜Zi 字媒體
雙十一促銷，Windows 10 免費，防毒殺毒軟體半價 ... 的防毒軟體，幾乎都有半價的折扣優惠，重點是購買還有免費再送Windows 10 Pro，像 ... 註冊完成之後https://tw.bzfuture.com/signin 登入帳號，之後就可以開始這次的好康活動。 ... 一切購買流程就是這麼簡單！ 雙十一促銷推薦項目. 產品, 折扣, 台幣價格, 哪裡買.
老闆，我要買Windows 10隨身碟！ - PCDIY! online
老闆，我要買Windows 10隨身碟！強國玩家，進一步說明，他是來台北這邊自由行，剛好遇到筆記型電腦壞掉，才去台北光華商場一趟，打算買Windows 10隨身碟。結果，遍尋不到這樣內含作業系統安裝程式的隨身碟。
黑五檔期： Windows 10 Pro OEM 序號免費送！到BZfuture 買 ...
... 免費送！到BZfuture 買正版防毒程式半價， 也是入手資安防護工具的良機！ ... 購買正版資安防護工具，黑五檔期上BZfutre 真的超便宜！ △ BZfuture 的黑五檔期提供了知名防毒工具的特價，還祭出「買防毒送Windows」的限量好康！ 想要讓 ... BZfuture 精選7 款知名防毒軟體（限量送Windows 10 Pro OEM 序號）.
聖誕節優惠！買防毒軟體再送Windows 10 序號 ...
6 小時前 - G2DEAL 趁聖誕節來臨之際推出一系列防毒軟體超福優惠活動！ ... 購買指定的防毒軟體，再加碼送一組OEM 版Windows 10 序號，「買防毒送Windows」 ... 接下來繼續為大家介紹這次G2DEAL 推出哪些不能錯過的聖誕優惠內容。 ... 優惠2. 買防毒送Windows 10 序號 ！ 除了防毒軟體全面8 折優惠，G2DEAL 再加碼！
黑色星期五Amazon購買攻略：告訴你哪些3C產品值得購買- 瘋先生
至於台灣Google官網同樣也有舉行黑色星期五優惠活動，不過並不是在價格上優惠，售 ... 今年3月推出的SAMSUNG Galaxy S10+同樣在Amazon推出了特價活動，售 ... PS4 Pro-1TB《極致黑》遊戲主機在Amazon上價格沒很殺，但是 ... BZfuture聖誕限時特價：正版Windows 10序號免費，正版卡巴斯基等防毒軟體半價.
【懶人包】2018 我電腦必備軟體或是曾經擁有的軟體之懶人包 – Liumang 碎碎念
Win 8 PRO （Win 7 升級購買） ：接著，Win 8是我第二款購買的OS，因為那時候微軟在促銷，只要有正版的Win 7就可以以439元購買升級，這麼便宜，當然就是給他買下來了，而之後也可以升級到8.1，不過我大學時期主要還是以Win 7為主就是了。 ...
주식투자, 이트레이드증권에 대해서 소개합니다. - dingpong의 블로그
이트레이드증권은 국내 최초로 설립된 온라인 증권사로서 국내 최저 수준의 주식매매 수수료와 개인 투자자에게 최적화된 HTS 기능과 서비스를 제공하고 있는 직접 투자하기에 가장 좋은 온라인 전문 증권사 입니다. 이트레이드증권을 처음 이용하시는 ...
真够朋友! ! | 喂! y i n
Avatar 蕊中没有花 on March 28, 2008 at 1:26 am said: //www.puzzle-blog.net/blog/budXflower/entry/TCDraftPost-1. 欢迎你来我的新部落格看看。