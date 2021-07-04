想安裝 Windows 11，電腦硬體卻不夠力？很多人一定是卡在 TMP (信賴平台模組) 版本不是 2.0 吧？由於這次是 Windows 的大更新，對系統限制嚴格一點，也能順便刺激大家換新電腦的動機，不過其實不需要 TMP 2.0 也能安裝，本篇小編將要與大家分享，如何繞過 TPM 2.0 限制，讓大家不用換電腦，也能輕鬆升級 Windows 11。突破限制後 Windows 11 如何免費下載？手把手教學來啦。

首先打開電腦搜尋，輸入 regeit，點選「登錄編輯程式」。

然後找到 HKEY_LOCAL_MACHINE。

HKEY_LOCAL_MACHINE 底層目錄中找到 SYSTEM。

然後再從 SYSTEM 底下找到 Setup 資料夾，點擊「新增」>「機碼」。

點擊左側新機碼資料夾，將新的機碼重新命名為「LabConfig」，然後右側點擊「新增」>「DWORD ( 32-位元 )值」。

新增兩個 DWORD，名稱分別為：BypassTPMCheck、BypassSecureBootCheck，然後點擊右鍵修改，將數值資料的欄位從 0 改為 1，按下確定後就再次嘗試，就可以成功安裝 Windows 11 啦，以上方法提供給想要升級 Windows 11 卻卡在 TPM 2.0 的問題，用修改登註冊表的方式，就能夠輕鬆繞過限制。