Windows 11

想安裝 Windows 11，電腦硬體卻不夠力？很多人一定是卡在 TMP (信賴平台模組) 版本不是 2.0 吧？由於這次是 Windows 的大更新，對系統限制嚴格一點，也能順便刺激大家換新電腦的動機，不過其實不需要 TMP 2.0 也能安裝，本篇小編將要與大家分享，如何繞過 TPM 2.0 限制，讓大家不用換電腦，也能輕鬆升級 Windows 11。突破限制後 Windows 11 如何免費下載？手把手教學來啦。

Windows 11

首先打開電腦搜尋，輸入 regeit，點選「登錄編輯程式」。

Windows 11 TPM 修改註冊表

然後找到 HKEY_LOCAL_MACHINE。

Windows 11

HKEY_LOCAL_MACHINE 底層目錄中找到 SYSTEM。

Win 11 限制

然後再從 SYSTEM 底下找到 Setup 資料夾，點擊「新增」>「機碼」。

tpm 2 技嘉

點擊左側新機碼資料夾，將新的機碼重新命名為「LabConfig」，然後右側點擊「新增」>「DWORD ( 32-位元 )值」。

windows 11 tpm ptt

新增兩個 DWORD，名稱分別為：BypassTPMCheck、BypassSecureBootCheck，然後點擊右鍵修改，將數值資料的欄位從 0 改為 1，按下確定後就再次嘗試，就可以成功安裝 Windows 11 啦，以上方法提供給想要升級 Windows 11 卻卡在 TPM 2.0 的問題，用修改登註冊表的方式，就能夠輕鬆繞過限制。

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