MediaCreationTool

想要升級 Windows 11 卻卡在電腦硬體不符合資格？雖然我們之前有分享過一些破解的方法，不過有點小可惜的是有些朋友覺得太麻煩、步驟太多，最近小編發現一個目前最簡單的升級 Windows 11 繞過硬體限制的方法，只需要下載 MediaCreationTool 點幾下就能輕鬆繞過電腦硬體限制，無腦升級 Winodows 11，不論你是電腦處理器太舊、記憶體不夠、顯示卡不夠還是沒有 TPM 2.0，透過本篇分享的方法，通通能夠突破限制輕鬆升級。之前我們也分享過不用安裝任何 App 就能繞過 Win 11 硬體檢查的教學，還沒看過的同學趕快順便去複習一下吧。

windows 11 繞過 tpm2 0

首先先下載 MediaCreationTool，連結準備在文章後面啦，下載完解壓縮雙擊 MediaCreationTool.bat 這個檔案。

windows 11 繞過 cpu

此方法是透過 MCT 包裝批次檔的方法來繞過 Windows 11 升級限制的，不論是 Windows 10 或 Windows 11 各版本從 1507 到 21H2 通通支援，這裡小編選擇 11 來安裝 Windows 11。

Win 11 繞過硬體限制

最後會出線上面選項，分別代表下面幾個安裝選項：

1. Auto Upgrade：使用檢測到的檔案自動升級，能夠繞過硬體限制
2. Make ISO：直接在目前資料夾中，使用檢測到的檔案製作 ISO 映像檔 （如果從 zip 運行，則為 C:\ESD）且能夠繞過硬體限制
3. Make USB：在指定的 USB 使用檢測到的檔案製作 USB 安裝檔，能夠繞過硬體限制
4. MCT 預設：透過官方下載的檔案製作 ISO 或 USB 但是會進行硬體檢測

windows 11 繞過檢查

小編這裡選擇第一個 Auto Upgrade 自動升級，接下來就會開始下載 Windows 11 並進行安裝啦！是不是非常方便呢？最後要跟大家小提醒一下，安裝過程可能會重新啟動電腦，而且安裝完畢後電腦會進行重置，建議大家手邊工作中的視窗該存的要存好、該備份的備份好，避免重要資料消失啦。連結準備在下方，趕快去下載起來吧。

https://github.com/AveYo/MediaCreationTool.bat

免安裝版：
MediaCreationTool.bat-main.7z（GOOGLE下載）
MediaCreationTool.bat-main.7z（1DRV下載）
MediaCreationTool.bat-main.7z（MEDIAFIRE下載）
MediaCreationTool.bat-main.7z（RAPIDGATOR下載）
MediaCreationTool.bat-main.7z（MEGA下載）
檔案大小：135 KB

MediaCreationTool （Github 下載）

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