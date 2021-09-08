Windows 雖然可以設定「深色模式」，不過如果想要讓效果隨著「日出日落」變化可以怎麼辦到？最近小編發現 Auto Dark Mode 自動切換深色、淺色模式工具，讓我們可以白天使用淺色模式，到了夜晚自動變成深色模式，有點像是 Google 地圖會隨著日出日落來變更背景顏色一樣，想要自動切換 Windows 的深色/淺色主題，透過這款工具就不必手動切換囉。想要讓 Windows 桌面隨著日出日落變化的話，小編自己是使用這款 WinDynamicDesktop 就會有像 macOS 一樣的效果唷。

文章後方有提供 Auto Dark Mode 載點，大家可以先前往下載，下載完成後打開並完成安裝。

接著開啟 Windows 10 Auto Dark Mode 時間，將「自動主題切換」勾選起來，建議選擇隨「日出日落」切換。

在應用程序這個視窗，可以調整比較細微的設定，像是客置化系統介面、Edge 顏色、Office 視窗顏色等，也可以保留預設設定都不更動。

除了深色/淺色主題切換之外，我們也可以設定白天是 A 主題，到了晚上變成 B 主題，不想要太複雜的人這邊也可以用預設的設定就好。Auto Dark Mode 最大的好處就是不會佔用太多系統效能，因為它的運作機制是透過 Windows 電腦計劃任務功能來實現的，載點就幫各位放在下方，想要讓電腦「低調的」與眾不同？趕快收下就對啦。

https://github.com/AutoDarkMode/Windows-Auto-Night-Mode

免安裝版：

Auto Dark Mode 3.0.1.7z（GOOGLE下載）

Auto Dark Mode 3.0.1.7z（1DRV下載）

Auto Dark Mode 3.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Auto Dark Mode 3.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Auto Dark Mode 3.0.1.7z（MEGA下載）

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