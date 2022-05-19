每天都在使用電腦，擁有賞心悅目的操作環境，自然也會有更好的工作心情，Shrestha Files Pro X 是一款顏色豐富並且具備多頁籤的檔案總管，最大的優勢就是可以自己調整成自己喜愛的樣式，要擁有與眾不同的檔案總管不再是難事，而且有很多的細節可以去調整，這款工具有免費版本，專業版本價值台幣 339 元，專業版本可以解放更多功能，現在就是專業版本限時免費的時刻，不下載下來就可惜囉！

限時免費：https://apps.microsoft.com/store/detail/shrestha-files-pro-x-a-colorful-dual-pane-file-manager-with-tabs/

功能上很多很多，能調整的細節也很多，語系雖然支援繁體中文，不過現在並不是所有選項都有中文，所以設定調整起來需要花費一些時間，所有的設定我也介紹不完，不過跟大家分享三個心得，第一就是多頁籤方便使用，第二就是在空白處連續點選兩下，就可以回到上一層資料夾，這是我一直都很愛的使用模式。最後就是可以多變的顏色與風格，雖然有時候覺得檔案總管簡單使用就好，不換的顏色和風格也可以改變心情，的確也頗不錯的唷！