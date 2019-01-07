muCommander 0.9.3 全能檔案總管，連結各種網路伺服器（FTP、SFTP、NFS、HDFS、S3、SMB、HTTP）

2019-01-07 12:04:08 哇哇 0 0


檔案總管是使用電腦不可缺少的工具，就是處理檔案必備的管道之一，尤其可以連接FTP、網路芳鄰等等存取檔案，不過對於其他的網路服務可能就不太擅長，而 muCommander 是一款完善的檔案總管工具，除了本身有多樣的檔案管理功能之外，還可以結合的網路伺服器包含FTP、SFTP、NFS、HDFS、S3、SMB與HTTP，能方便交換存取電腦本機與網路伺服器之間的檔案，真的是非常優質的檔案總管工具，而且有跨平台的優勢，內建繁體中文語系。


以上替大家列出所有的功能選單，幾乎把大部分的功能都列在其中，大家可以從功能選單參考看看看是否有符合需求的功能項目。



muCommander 內建了壓縮、解壓縮的功能，可以解壓縮 ZIP、RAR、7z、TAR、GZip、BZip2、ISO/NRG、AR/Deb 與 LST 的檔案格式，當電腦內沒有安裝壓縮軟體時，不妨就可以透過這款工具來執行，而壓縮檔案可以直接透過檔案總管的方式開啟，非常的方便！此外還有分隔、合併檔案、檔案批次重新命名的附加功能，也能直接郵寄檔案唷！



最值得推薦的功能之一就是結合了網路伺服器的功能，除了包含常見的 FTP 與 SMB 之外，也能接 Linix、Uinx 分享檔案所使用的 NFS，或是連接 SFTP，而比較夯的使用還可以連接 Amazon 的 S3 網路儲存空間與 VSPHERE，將檔案儲存在雲端之上！這些服務每次都只能設定一筆，完成設定之後可以加入書籤當中，利用這樣的方式就可以設定多筆伺服器。

http://www.mucommander.com/

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