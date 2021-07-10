Search Text in Files 文件中找尋文字

編寫那麼多的文件檔案，文書檔案累積越來越多，大家一定會有查詢檔案內容的經驗，譬如說某段字應該出現過，卻記不起來在哪個檔案，這時候若一個一個文件打開就太慢了，不妨就使用 Search Text in Files 專門的檔案搜尋工具，可以幫你查詢每個檔案中的文字，若已經有鎖定要搜尋的文字內容，這樣尋找起來也會快速許多，這樣實用的工具對辦公族群或是學生來說都很實用，建議大家可以在電腦裡面備用這款工具，限時免費不要錯過！

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Search Text in Files 文件中找尋文字

△ 活動中可以找到下載連結，可以取得序號與安裝檔案，不過本站也替大家準備好免安裝版，可以直接到文末下載。開啟軟體之後，會跳出要註冊的通知，請點選 Enter License Key 來輸入軟體序號。

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△ 輸入序號之後點選 OK 就可以看到註冊成功的通知。

Search Text in Files 文件中找尋文字

△ 搜尋檔案的方式也超級簡單，Directory 先設定要搜尋的資料夾，Search Text 輸入要搜尋的文字字串，Filename Filter 可以設定搜尋檔案的附檔名，下方還有搜尋子資料夾、計算檔案大小、顯示圖示與隱藏路徑等等選項，搜尋後的結果可以很方便的輸出成文字或 CSV 檔案格式唷！

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免安裝版：
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