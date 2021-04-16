使用電腦偶爾都會有搜尋檔案的動作，像是我們玩系統常常有機會進入到system32的目錄，要找某個檔案時，有些人使用眼睛慢慢地找，我通常敲打檔案名稱前幾個字來尋找，當然也可以使用系統內建的搜尋功能尋找，不過系統內建的搜尋功能值得相信嗎？依據最近的經驗來看，若是因為電腦中毒而搜尋檔案，某些檔案可能會被自動排除，也不是太保險的！

【Listary】這軟體提供了「隨打即找」的功能，很類似大家使用jquery的快速搜尋功能，找檔案真的很方便，除了支援當下的目錄外，還適用於一些軟體內容的列表清單，像是工作管理員也可以使用，可用之處等待大家慢慢去發掘囉！我是建議可以常駐系統使用唷～隨打即找真是超級方便的。

我個人有個相當不好的習慣，就是習慣一直都把檔案往桌面堆，有時候找個檔案真的是有難度啊！若是搭配上一個花花綠綠的桌布，找檔案真的會眼花看不到。所以這個工具還算是幫了一個大忙，透過快速搜尋的功能可以快速找到檔案。

除了快速的搜尋功能，此軟體還提供了類似 「 程式快捷 」 的功能，可以加入自己常常使用的路徑與軟體，在資料夾或是桌面上連續點擊兩下，就可以呼叫出這個選單。

此外還附加了一些方常實用的「Smart」功能，使這款軟體的功能更加豐富。

Explorr Current Folder：打開當前的使用目錄（桌面適用）

Command Prompt：在當前目錄使用命令提示字元

Copy Folder Path to Clipboard：複製當前使用路徑到剪貼簿

Go to Application Folder：前往當前應用程式的目錄

Explore Application Folder：打開當前應用程式的目錄

Show Files Extension：顯示檔案副檔名

Show Hidden Files and Folders：顯示隱藏檔案與資料夾

這軟體除了桌面與資料夾的運用，大家可以在自己常用的軟體使用看看唷！像是【Smartget】的下載紀錄也可以輕鬆地搜尋，推薦大家也一起來使用看看，搞不好會發掘更多方便之處唷！也別忘記順必告訴我唷^^

http://www.listary.com/

免安裝版：

ListaryPortable 5.00.2843.7z（MediaFire下載）

ListaryPortable 5.00.2843.7z（Rapidgator下載）

ListaryPortable 5.00.2843.7z（ZippyShare下載）

ListaryPortable 5.00.2843.7z（本站下載）

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