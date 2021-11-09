Vovsoft Document Manager 文件管理大師

之前曾經有分享過 WonderFox Document Manager 專用文件文書管理工具，而這次限時免費的 Document Manager 也是類似的文書管理軟體，雖然介面沒有那麼漂亮，不過功能同樣很實用，只要設定好資料夾之後，就可以輕鬆地列出資料夾內的 Word、Excel、PowerPoint、PDF 格式的文書檔案，Custom 內還可以自己定義副檔名，預設是 txt、csv、rtf 三種比較小的文件格式，也可以自己設定影片或是音樂的副檔名，同樣也可以套用在這款工具上，管理上更方便。

上方選單說明：

  • Includes Subfolders：包含子目錄
  • Calculate Fileszie：計算檔案大小
  • Show Icons：顯示圖示
  • Hide Initial Path：隱藏檔案路徑
  • Hide File Extension：隱藏副檔名

Document Manager 快速列出檔案後可以方便尋找檔案與開啟檔案，更方便的是可以輸出文件列表，實用的文件工具推薦大家使用囉！！！免安裝版即是註冊版本，大家可以直接下載來使用囉！

https://vovsoft.com/software/document-manager/

免安裝版：
Document Manager 1.4.7z（GOOGLE下載）
Document Manager 1.4.7z（1DRV下載）
Document Manager 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Document Manager 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Document Manager 1.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.37 MB

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