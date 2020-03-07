檔案總管的極限在哪裡呢？先前寫了百葉窗這款多頁籤檔案總管工具，讓我回想起 QTTabBar 這款始祖級的檔案總管加強版，因為一開始我就是被這套工具所擄獲的，光是雙擊滑鼠就可以回到上一層這小功能，就讓我難以忘懷！而 QTTabBar 的使用更勝 Clover 與百葉窗，因為他就是檔案總管的外掛，他並不是獨立的應用程式可以被直接關閉，與系統有更完美的結合度，本篇標題「檔案總管沒有極限」並不是在唬爛，因為真的是很猛很猛啊～再次使用有種回不去的感覺啊！

安裝過程簡單說一下，QTTabBar 不能免安裝使用，可以到文末下載安裝檔案，請先執行 QTTabBar.exe 安裝完成之後，再執行 UpdateQTTabBar1040.exe 來進行版本的升級， 之後開啟檔案總管視窗，從檢視中找到選項，點選展開點選 QTTabBar 來啟用。

之後就會發現檔案總管已經開啟了頁籤模式，接著來接大家中文化的步驟，在標籤列點選右鍵展開選單，找到 QTTabBar Options 進入設定。

在 General 的地方點選 Dwonlaod languag file。

之後會載入不同語言的選項，找到繁體中文後點兩下另存新檔，存檔後再從剛剛的設定中選取 Language File 後 Apply 套用。

完成之後應該就可以順利的切換到繁體中文了，這個步驟稍嫌麻煩了點，不過要有耐心完成唷！

之後再進入 QTTabBar 的設定，有了繁體中文的設定之後，就會發現怎麼設定項目那麼多，多到可能會失去耐心看完一輪，這部分就得靠大家自己努力了，有很多設定是你未曾想過的，搞不好會帶來使用上非常大的方便唷！

----- 這是分隔線，以下是以前的介紹 -----

自從 XP 升級了 Win7 以來，QTTabBar 我就沒有再使用了，記得當初安裝在 Win7 時好像不太正常，所以就沒使用了，近來剛好再次看到這軟體，想說再來嘗試看看，沒想到還是非常好用，所以近期我又回到了 QTTabBar 的懷抱！使用 QTTabBar 有什麼好處呢？就是讓檔案總管有分頁的功能，再也不用開啟很多的資料夾視窗，讓整個電腦使用的環境更簡潔，以下與大家分享一些基本的使用方式。

首次設定

QTTabBar的設定項目很多，第一次設定可能要花較多的時間，大家可以針對自己需求好好地調整一番，完成的的設定檔可以匯出，方便其他台電腦的設定，或是電腦重新安裝時使用。

分頁頁籤設定

接著和大家分享我的慣用設定，像我習慣連點兩下頁籤就關閉該分頁，這樣的設定頗像我的Firefox設定，使用上真的很方便。

快速地回到上層目錄

這一項設定是我最喜愛的，也是讓我愛上QTTabBar的主要原因，也是我不得不推薦給大家的一個功能，就是「雙擊空白處回到上一層目錄」，這樣的功能真的很優質，使用電腦難免就是很多資料夾視窗點來點去，透過這方式回到上一層目錄真的很方便，習慣之後很難再使用一般電腦，會覺得好像不是很方便似的！

分頁頁籤的顏色設定

我喜歡改變分頁的文字顏色，這樣辨識上可以更清楚一點，尤其習慣了分頁的使用之後，正在使用哪個分頁總是要有比較清楚的標示，透過改變顏色會比較好辨識。

快捷鍵的使用

QTTabBar結合許多快捷鍵的功能，大家可以依照自己習慣設定，善用快捷鍵可以增進使用的方便性，像是「Ctrl+O」可以快速地開啟新頁籤，省去滑鼠點擊的麻煩。

檔案預覽功能

檔案的預覽功能也是我覺得相當方便的功能之一，可以預覽圖片或是簡單的文字檔案，只要滑鼠移到檔案上即可預覽，預覽的圖片可以設定長寬的大小，整理圖片時真的很方便。

除了檔案預覽之外，資料夾也可以唷！

當滑鼠移到資料夾上的時候，資料夾右下角會浮出一個箭頭的小圖示，再將滑鼠移到小箭頭上面，就可以快速的瀏覽目錄結構，還可以一層一層的點下去，預覽檔案也沒有問題唷！

工具列的調整

軟體安裝後在檔案總管的視窗之中，會多一個「QTTab Standard Buttons」的工具列，預設有很多組的按鈕可以使用，而這組按鈕也是可以設定的唷！請將滑鼠移到任一個按鈕上點選右鍵，點選「自訂」來調整。

我自己調整過後只留下幾個簡易的按鈕，恢復上次開啟視窗、方便又簡易的複製功能、隨打即找的搜尋功能與視窗透明度，我覺得這幾個是我比較常使用的，而「隨打即找」是以前我很依賴的功能，現在在是使用還是覺得超級方便，有點像是【Listary】的簡化版，害我有點想把Listary移除了^^！

http://qttabbar.wikidot.com/

安裝版：

QTTabBar 1040.7z（GOOGLE下載）

QTTabBar 1040.7z（1DRV下載）

QTTabBar 1040.7z（MEDIAFIRE下載）

QTTabBar 1040.7z（RAPIDGATOR下載）

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