檔案總管的任務為檔案管理，可以方便瀏覽各層次的目錄，系統內建的為大家的預設選擇，但是有更佳的進階工具可以選擇，若是熟悉之後檔案管理可以更加順手。以前我第一次使用 NexusFile 軟體時，當時沒有太多的使用感受，只覺得花俏的介面是唯一的特色，但是現在再次使用卻有不同感受，發現是個很方便的檔案總管工具，可以設定自己常用的快捷、明顯的顏色區分、雙視窗的瀏覽、多欄位的瀏覽模式等等，更多好用的方式自己試過之後才知道。
檔案總管的軟體其實有很多可以選擇，功能上當然也是大同小異，而附加功能就不是每一款軟體都有，NexusFile提供了檔案清理的功能，可以清除常見的系統暫存文件，也能自己定義要清理的目錄與檔案，就不用再選擇其他的系統清理軟體。
附加的功能還有分割檔案，雖然說我覺得分割檔案使用的時機不多，但是還是可以預防不時之需，譬如說複製大檔案的時候，隨身碟空間又受限的時候，分割功能就的確頗方便。
最後值得一題當然還是色彩豐富的介面，預設內建了三種風格，而且不同的檔案類型都以不同顯示，這在設定之內都可以自己再調整，而整體的風格內容可以匯入匯出，若是有自己調整過後的也可以分享給朋友們。此外，檔案總管的字體顯示能調整字型，可以調整成自己比較喜愛的字型、比較適合的大小，視覺舒適也是很重要的。
http://xiles.net/nexusfile/
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