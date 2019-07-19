限時免費 Tipard Video Converter 影音轉檔工具，內建影音畫質強化功能

2019-07-19 11:12:03 哇哇

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

影音轉檔工具非常多，不敢說哪一套比較好，因為說實在功能差不多，自己上手是比較重要的，這次限時免費的是 Tipard Video Converter 影音轉檔工具，在功能上主要就是影音轉檔輸出成多種不同格式，內建的功能包含有影音裁切、影片翻轉、影音切割、特效、強化與浮水印，比較特別的應該是強化的功能，有強化畫質、亮度對比、減少雜訊與晃動，限時免費的影音轉檔工具，需要就收下吧！

限時免費：https://www.tipard.com/special/gotd/video-converter/

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 進入活動頁面後，輸入名稱與信箱與同意隱私條款，之後點選 Register 註冊。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 之後去信箱就可以收到這次活動的序號，每個人應該都是不同的，大家自己跑一下流程吧！

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印 Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 開啟軟體後貼入剛剛所取得的序號，貼上之後點選右下角的 Register，之後應該就會看到註冊成功的通知視窗。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ Tipard Video Converter 軟體主畫面如上圖，與一般轉檔工具差異不大，將想要轉檔的影片加入，也支援使用拖曳檔案的方式。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 主要功能在上方，等下會簡單跟大家介紹，下方可以調整要輸出的格式與位置，全部設定完成之後右下角 Convert 轉檔。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 內建翻轉、選轉影片功能，現在很多時候拿起手拍錄影，有時候沒有感應正確方向就會不對，就得透過轉檔軟體來改變影片方向。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 影片裁切功能，可以擷取影片的局部畫面，這功能透過專業的剪輯軟體反而麻煩，透過小軟體就很好設定。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 影片強化功能，包含有增加解析度、增強亮度與對比、去除影片噪點與減少影片晃動，在各種不同的轉檔工具中，這功能是比較特殊的。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 可以自己增加文字或是圖片的浮水印，這其實也有很多專門工具，能內建這樣的功能也是很加分的。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 基本的影片裁切功能也有的，可以調整開始與結束的時間點。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 輸出檔案格式的設定，也有很多細節可以調整，不過我大多都不會動，若不了解的話也是預設值就好。

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 可以輸出的格式很多很多，也能依照設備快速調整，坦白說看了有點雜，哈哈！

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 影音轉檔比較費時，電腦效能越強大速度越快，不然就是一直慢慢等囉！

Tipard Video Converter 影音轉檔工具浮水印

△ 進階的設定中，可以設定需要幾個 CPU 來執行轉檔作業，也內建支援 NVIDIA GPU 加速、Intel App 加速與 AMD App 加速功能，只要電腦硬體有支援，就可以啟用，轉檔速度也會比較不吃 CPU 唷！

https://www.tipard.com/video-converter.html

免安裝版：
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（GOOGLE下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（1DRV下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（BANKUPLOAD下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（MEDIAFIRE下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（RAPIDGATOR下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.7z（本站下載）
檔案大小：30.08 MB

安裝版：
Tipard Video Converter 9.2.18.exe（GOOGLE下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.exe（1DRV下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.exe（BANKUPLOAD下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.exe（MEDIAFIRE下載）
Tipard Video Converter 9.2.18.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：36.44 MB

限時免費 Tipard Video Converter 影音轉檔工具，內建影音畫質強化功能 相關文章

訪客留言

限時免費 Tipard Video Converter 影音轉檔工具，內建影音畫質強化功能 參考資料

lv包包 - 新浪部落
以上刊載之內容，包含：圖片、文章、音樂、影音等，皆為部落長個人提供，不代表新浪部落本身立場。
WonderFox DVD Video Converter 集轉檔、編輯、播放三大功能影音轉 ...
說到限時免費活動的常客，我想大家一定對於WonderFox 不陌生，距離上次的限免活動已經有 ... 若你只想進行一般的影片轉檔，WonderFox DVD Video Converter 也支援硬體加速，可以大幅提升轉檔速度、品質，內建簡易的影片編輯工具，能為影片進行裁 ... Tipard HD Video Converter 影音轉檔軟體，支援高畫質影片格式（限時免費）.
轉檔用，電腦該升級就好或是重配 - 自組電腦分享 - 電腦討論區 - Mobile01
轉檔是用免費軟體Freemake Video Converter 以我的配備而言，如果要加快轉檔速度，是不是該升級，升級的話要換掉哪些 ... ，是不是該升級，升級的話要換掉哪些？又或者是重新配一台比較值得？還是說其實換個轉檔軟體就好? 希望能給小弟一些鑑識 謝謝:) ...
iSkysoft PDF Converter：PDF轉ન...
iSkysoft 聖誕佳節活動，免費下載 iSkysoft Video Editor for Mac 影音編輯軟體（完整版） Tipard MKV Video Converter 強大的 MKV 影音轉檔軟體，限時免費下載（含序號） iSkysoft DVD Creator 功能強大的DVD製作軟體，萬聖節免費下載 Mobile ...
Tipard MKV Video Converter 強大的 MKV 影音轉檔軟體，限時免費下載（含序號）
Tipard MKV Video Converter 是一款強大的 MKV 轉檔軟體，能將 MKV 影片轉檔為常見的格式，或是用於行動裝置。MKV Video Converter 支援將 MKV, MPEG, HD MPEG 等影片格式轉為 AVI, MPG, MP4 等等，或是把音訊輸出為 AAC,
mp3DirectCut 2.25 中文免安裝版 - 超輕巧MP3剪輯、錄音工具 - 海芋小站
... 剪下 mp3 的部份片斷以及進行錄音的工作，常見的「淡入」、「淡出」、「音量調整」等功能也都具備 ... XMedia Recode 3.4.5.2 中文可攜版 ~ 支援超多格式的影音轉檔軟體 28 thoughts on “mp3DirectCut 2.25 中文免安裝版 – 超輕巧MP3 ...
【限免】WonderFox HD Video Converter Factory Pro 超強影片轉檔軟體 - Yahoo奇摩新聞
WonderFox HD Video Converter Factory Pro 是一款多功能的影片轉檔軟體，支援 300 多種不同的影音格式，還可以直接幫 YouTube ... 的碗豆狐 Wonderfox，也趁著聖誕檔期推出了聖誕節限時免費活動，很久沒有特價的 WonderFox HD Video Converter Factory ...
WinX HD Video Converter Deluxe 影音轉檔軟體世界盃特別版，限時 ...
WinX HD Video Converter Deluxe 影音轉檔軟體世界盃特別版，限時免費下載 ... Tipard HD Video Converter 影音轉檔軟體，支援高畫質影片格式（限時免費）. 分類：免費贈品 標籤：Digiarty, Giveaway, 免費贈品, 影片轉檔, 影音工具, 影音轉檔, 影音轉&nbsp;...
影片畫質調整軟體 - Uppolo 新鮮生活
可以來使用 Album Shaper 這套簡單好用，又可自行調整各項參數的照片畫質調整工具... Avidemux 好用 ... Tipard HD Video Converter 影音轉檔軟體，支援高畫質影片格 … Tipard HD Video Converter 是一款高畫質 HD 影片轉檔工具，能將 ...
[免費] 勒索病毒解毒軟體 Ransomware File Decrypt 下載與使用方法
[限時免費] 影音下載與轉檔工具軟體 HD Video Converter Factory Pro 14.3 免費使用序號下載 [高雄] 網路名店 號稱高雄第一高 CP 值 花葵壽喜燒 近 七賢二路 ...