影音轉檔工具非常多，不敢說哪一套比較好，因為說實在功能差不多，自己上手是比較重要的，這次限時免費的是 Tipard Video Converter 影音轉檔工具，在功能上主要就是影音轉檔輸出成多種不同格式，內建的功能包含有影音裁切、影片翻轉、影音切割、特效、強化與浮水印，比較特別的應該是強化的功能，有強化畫質、亮度對比、減少雜訊與晃動，限時免費的影音轉檔工具，需要就收下吧！

△ 進入活動頁面後，輸入名稱與信箱與同意隱私條款，之後點選 Register 註冊。

△ 之後去信箱就可以收到這次活動的序號，每個人應該都是不同的，大家自己跑一下流程吧！

△ 開啟軟體後貼入剛剛所取得的序號，貼上之後點選右下角的 Register，之後應該就會看到註冊成功的通知視窗。

△ Tipard Video Converter 軟體主畫面如上圖，與一般轉檔工具差異不大，將想要轉檔的影片加入，也支援使用拖曳檔案的方式。

△ 主要功能在上方，等下會簡單跟大家介紹，下方可以調整要輸出的格式與位置，全部設定完成之後右下角 Convert 轉檔。

△ 內建翻轉、選轉影片功能，現在很多時候拿起手拍錄影，有時候沒有感應正確方向就會不對，就得透過轉檔軟體來改變影片方向。

△ 影片裁切功能，可以擷取影片的局部畫面，這功能透過專業的剪輯軟體反而麻煩，透過小軟體就很好設定。

△ 影片強化功能，包含有增加解析度、增強亮度與對比、去除影片噪點與減少影片晃動，在各種不同的轉檔工具中，這功能是比較特殊的。

△ 可以自己增加文字或是圖片的浮水印，這其實也有很多專門工具，能內建這樣的功能也是很加分的。

△ 基本的影片裁切功能也有的，可以調整開始與結束的時間點。

△ 輸出檔案格式的設定，也有很多細節可以調整，不過我大多都不會動，若不了解的話也是預設值就好。

△ 可以輸出的格式很多很多，也能依照設備快速調整，坦白說看了有點雜，哈哈！

△ 影音轉檔比較費時，電腦效能越強大速度越快，不然就是一直慢慢等囉！

△ 進階的設定中，可以設定需要幾個 CPU 來執行轉檔作業，也內建支援 NVIDIA GPU 加速、Intel App 加速與 AMD App 加速功能，只要電腦硬體有支援，就可以啟用，轉檔速度也會比較不吃 CPU 唷！

https://www.tipard.com/video-converter.html

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