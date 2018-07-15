Gifski 一拖、一拉完成 Gif 轉檔，最簡易的 Gif 轉檔工具！

2018-07-15 15:31:58 9M87
Mac Gif轉檔工具

Mac 要把影片轉換為 Gif 有沒有推薦的工具呢？其實方法很多，只是不複雜、好操作的需要找一下才有！今天要大家分享這款「Gifski」就是一款簡單易操作，把影片轉為 Gif 的超簡單工具，軟體本身沒有其功能，唯一的工作就是專心的把影片輸出為 Gif，這樣聽起來就簡單許多了吧！不必擔心有太複雜的參數設定，一拖、一拉就完成 Gif 轉檔囉！


Mac 影片轉GIF工具推薦
△ 我覺得簡單到不需要教學大家就會使用了，但還是來看一下好了ＸＤ安裝好 Gifski 之後，把要轉檔的影片拖移到 Gifski 中。

Gifski

△ 按下 Convert 就可以輕鬆轉檔囉！在按下 Convert 之前，可以更改儲存的檔案名稱、位置、畫質等，若都沒有需要特別調整的話，直接按下 Convert 就會開始進行轉檔任務，是不是超級簡單呢～

Mac Gif轉檔工具

Mac 影片轉檔工具推薦

△ 接著隨著檔案大小，等待轉檔的時間也會不一樣，檔案越大當然要等越久啦～

若是想要把螢幕截圖，直接輸出成 Gif 的話，之前分享過的 GIF Brewery 3 螢幕錄製 GIF 的簡單工具，會比起先錄製螢幕，再輸出 Gif 速度更快速，若是 Youtube 影片想要直接下載 Gif 也是非常容易，千萬不要先下載影片，再找轉檔工具轉成 Gif 檔啊！若是有大量轉檔 GIF 需求的朋友，安裝一個小工具在電腦檔會方便很多，比起使用線上工具，可以剩下很多上傳、下載的時間喔！

Gifski App Store 下載：https://itunes.apple.com/tw/app/gifski/id1351639930?mt=12
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