楓之谷 M 即將於 7 月底在台灣上架啦，官方提前推出事前登錄活動，楓之谷可是伴隨著 7、8 年級生長大的知名線上遊戲啊，現在直接搬到手機上啦，打算懷舊一波的可以到活動網頁完成登錄，就送多款楓之谷 M 遊戲道具獎勵，包含：「飛天自行車」、「喵喵聊天戒指」、「喵喵名牌戒指」、「一般髮型與整形優惠」等，哥玩的不是遊戲，是回憶！趕緊提前登陸吧！
楓之谷M：事前預約活動網址
Google Play 預約加碼送：事前預約活動網址
楓之谷M提前預約送禮
△ 到達活動網頁，輸入手機號碼、手機系統預約，就可以獲得「飛天自行車」、「喵喵聊天戒指」、「喵喵名牌戒指」、「一般髮型與整形優惠」等超值遊戲道具！贏在起跑點，遊戲還沒正式上架，就領先別人一步！
Google 預約加碼送
△ 至 Google Play 預約楓之谷 M，加碼送「經驗值快速提升 30%（15 分鐘）」、「自動狩獵補充券（30 分鐘）」，經驗值提升 30% 也太強大了吧，簡直是超級作弊的道具啊！
△ 橫向捲軸進行的楓之谷M，保留了原作線上遊戲的風格，可以透過自動戰鬥系統、自動進行任務功能，體驗快速狩獵和升等的快感，不同職業類型也有不同的技能，體驗各種職業帶來不同的樂趣～
△ 客製化打造專屬的角色造型，從臉部表情、髮型、膚色、帽子、服裝、造型、鞋子、飾品、各種道具，打造自己獨一無二的遊戲角色～
△ 楓之谷 M 提供單人、組隊等多種不同的地圖，適合想要快速升級、完成任務的玩家挑戰，不管是自己練功，或是組團一起打 BOSS 都沒有問題！
楓之谷M：事前預約活動網址
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