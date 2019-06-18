Advanced SystemCare 是一套非常方便與強大的系統清理與優化工具，也是持續我使用好幾年的工具之一，Advanced SystemCare Free 版本其實就很不錯了，專業版本可以提升電腦 200% 的速度、增加 300% 的網路速度、更深層登錄檔清理與最佳化、即時的積極防護與最佳化，坦白說取得免費的專業版絕對是賺到，立刻賺到 300 元啦！

△ 點選 DOWNLOAD ADVANCED SYSTEMCARE 12 PRO NOW。

△ 該填寫的資訊填寫完成後，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結與這次的活動序號，文末可以直接下載免安裝版！

△ 開啟軟體後可以看到上方標示為免費版，從右下角點選「輸入授權碼」。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號，立即註冊後即可以啟動使用，也會看到授權啟用成功的訊息。

△ 可以看到上方顯示為專業版囉！趕快開始替電腦掃描整理一下囉！

△ 將發生的問題一次解決，Advanced SystemCare 也算是老牌工具囉！！！不過我比較懷念舊版本介面就是了～

更多功能介紹請閱讀：IObit Advanced SystemCare 專家級的系統清理與優化軟體

http://www.iobit.com/advancedsystemcarepro.php

免安裝版：（輸入序號之前為免費版）

Advanced SystemCare 12.4 PRO.7z（GOOGLE下載）

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Advanced SystemCare 12.4 PRO.exe（GOOGLE下載）

Advanced SystemCare 12.4 PRO.exe（1DRV下載）

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