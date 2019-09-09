ESET 免費 「 線上掃毒工具 」，可偵測病毒 / 蠕蟲 / 木馬 / 間諜程式 / 釣魚程式

2019-09-09 07:29:07 9M87

ESET

電腦出現怪現象，疑似中毒沒防毒軟體怎麼辦？今天要來跟大家分享 ESET 線上掃毒工具，開啟 Chrome 瀏覽器，進入官方網頁，就可以快速為電腦進行掃毒，能夠偵測包含：病毒、蠕蟲、木馬、間諜程式、釣魚程式等，目前 ESET 免費 「 線上掃毒工具 」只支援 Windows 系統，如果你發現電腦有異常，又沒有防毒軟體的話，趕快開啟 ESET 線上掃毒，隨開隨掃超方便！你也可以參考：F-Secure Online Scanner 免費線上掃毒，快速確認電腦的安全狀態

ESET 線上掃毒特色功能：

  • 即點即用－免安裝、免任何註冊訊息，即可進行掃描
  • 綜合檢測－同時檢測已知或未知的病毒、蠕蟲、木馬、間諜程式、釣魚程式及其他各種網絡威脅
  • 時刻保持更新 －使用來自 ESET 威脅實驗室所發布的最新病毒庫及啟發式檢測算法
  • 深入掃描－支援掃描壓縮文件，查殺隱藏的惡意程式

ESET線上掃毒

△ 進入 ESET 官網後，直接點擊「立即掃描」按鈕，就可開始進行掃描。按下立即掃描後，會下載一個副檔名為 .exe 的啟動檔案，雙擊開啟立即進行掃描。

ESET

△ 開啟後點擊「開始使用」來進行掃描前的設定。

線上掃毒工具

△ 掃描前要接受使用者條款，按下下方「接受」使用條款來繼續進行掃描。

免費掃毒工具

△ 適用在電腦受到病毒感染、潛藏威脅，或是沒有防毒軟體保護時，按下下方「開始使用」繼續。

免費線上掃毒

△ 開始之前，有兩個問題，必須作答，第一個是可以協助 ESET 改善產品的調查，第二個則是是否同意自動收集可疑物件資訊，大家就依照自己的意願來作答，沒有壓力，作答完畢之後點擊右下方繼續。

防毒軟體

△ 有三種掃描方式，分別為完整掃描、快速掃描與自訂掃描，如果你時間較充裕，建議替系統進行較完整的掃描，如果沒時間就快速掃描，或者知道可能有哪些檔案出問題時可使用自訂掃描。小編這邊就以快速掃描作為示範。

木馬清除軟體

△ ESET 可以偵測暫時不需要的 App 並移動到隔離區，這些 App 不一定會有危險，只是它的存在可能會影響電腦效能、速度等，可以自己選擇是否要啟用這個功能，沒問題點擊下一步繼續。

釣魚程式移除

△ 接著電腦就會開始快速掃描了。快速掃描的速度相當快速，不過也會依你電腦裡面的檔案數量而定，小編快速掃描在 20 分鐘內就完成啦～

間諜程式清除

△ 完成之後，就可以知道自己電腦是否正常，可偵測異常情形包含：未知的病毒、蠕蟲、木馬、間諜程式、釣魚程式，並且使用來自 ESET 威脅實驗室所發布的最新病毒庫及啟發式檢測算法，隨時保持最新的資料庫來源，如果突然發現電腦有異常的話，這個 ESET 線上掃毒可以記起來 or 存起來，或許會對你的電腦有幫助喔。

https://www.eset.tw/support/online_scanner/

掃描檔案：
ESETOnlineScanner_CHT.exe（ESET下載）
ESETOnlineScanner_CHT.exe（GOOGLE下載）
ESETOnlineScanner_CHT.exe（1DRV下載）
ESETOnlineScanner_CHT.exe（MEDIAFIRE下載）
ESETOnlineScanner_CHT.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：7.72 MB

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