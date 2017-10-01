Dr.Web CureIt! 9 值得信賴的免安裝掃毒工具（20170927）

2017-10-01 11:33:50 哇哇 0 0


電腦中毒是最令人困擾的事情，就像人生病了一樣，這裡怪那裡也怪，不定時發作的毛病就一堆，這時候就該吃藥啦！就像電腦要掃毒一樣，Dr.Web CureIt! 是超過二十年的老牌防毒軟體，免費的掃毒工具也能進行病毒的隔離與移除，老是當好人的又多一款隨身工具啦！自己的電腦也別完全依賴已安裝的防毒軟體，可以使用 Dr.Web CureIt! 更確認電腦的安全唷！

首次使用就進行快速掃描，就讓它慢慢掃吧！



希望不要中毒就好~



或是透過自訂掃描的方式，可以將系統進行全面掃描，也建議一個月至少執行一次 ^^。

http://www.freedrweb.com/cureit/

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檔案大小：150 MB
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