電腦中毒是最令人困擾的事情，就像人生病了一樣，這裡怪那裡也怪，不定時發作的毛病就一堆，這時候就該吃藥啦！就像電腦要掃毒一樣，Dr.Web CureIt! 是超過二十年的老牌防毒軟體，免費的掃毒工具也能進行病毒的隔離與移除，老是當好人的又多一款隨身工具啦！自己的電腦也別完全依賴已安裝的防毒軟體，可以使用 Dr.Web CureIt! 更確認電腦的安全唷！
希望不要中毒就好~
或是透過自訂掃描的方式，可以將系統進行全面掃描，也建議一個月至少執行一次 ^^。
http://www.freedrweb.com/cureit/
免安裝版：
Dr.Web CureIT 2017.09.27.7z（MediaFire下載）
Dr.Web CureIT 2017.09.27.7z（Rapidgator下載）
Dr.Web CureIT 2017.09.27.7z（ZippyShare下載）
Dr.Web CureIT 2017.09.27.7z（YunFile下載）
Dr.Web CureIT 2017.09.27.7z（Hami+下載）
檔案大小：150 MB
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取