大家電腦裡面總是有些好康的東西,若是不希望直接被人看透透,那麼請使用 Wise Folder Hider Pro 來隱藏你的檔案與資料夾 ,這是非常簡單使用的一款工具,能夠針對檔案與資料夾隱藏之外,還附加有設定密碼的功能,就算別人猜到你使用 Wise Folder Hider Pro 來隱藏檔案,第一層有軟體開啟的密碼,第二層有開啟檔案的密碼,甚至可以建立隱私檔案掛載成資料夾,操作不複雜而且很方便。

△ 從活動連結點選 WISE FOLDER HIDER PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後,點選 GIVE IT TO ME NOW,之後就可以取得軟體下載連結,這次的是安裝即註冊版,所以一定要安裝唷!到文末可以直接下載。△ 初次使用請先設定一組密碼,可別忘記囉!!!△ 隱藏的方式很簡單,將檔案或是資料夾拖曳到軟體之中即可,馬上就能將物件隱藏,若要設定特定的密碼,從操作的部分去設定就可以了。△ 加密檔案的方式很特殊,他會建立一個單獨的加密檔案,假如說 500 MB 的檔案,之後將該檔案透過掛載成硬碟的方式來使用,之後將要加密的檔案丟入即可達成加密的作用,不使用時卸載該硬碟,基本上就不會有任何的檔案痕跡唷!安裝版:檔案大小:2.10 MB