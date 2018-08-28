【限時免費】Wise Folder Hider Pro 該藏的就要藏，該加密的就要加密

2018-08-28 02:21:25 哇哇
Wise Folder Hider Pro 限時免費

大家電腦裡面總是有些好康的東西，若是不希望直接被人看透透，那麼請使用 Wise Folder Hider Pro 來隱藏你的檔案與資料夾，這是非常簡單使用的一款工具，能夠針對檔案與資料夾隱藏之外，還附加有設定密碼的功能，就算別人猜到你使用 Wise Folder Hider Pro 來隱藏檔案，第一層有軟體開啟的密碼，第二層有開啟檔案的密碼，甚至可以建立隱私檔案掛載成資料夾，操作不複雜而且很方便。


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△ 從活動連結點選 WISE FOLDER HIDER PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後，點選 GIVE IT TO ME NOW，之後就可以取得軟體下載連結，這次的是安裝即註冊版，所以一定要安裝唷！到文末可以直接下載。

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△ 初次使用請先設定一組密碼，可別忘記囉！！！

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△ 隱藏的方式很簡單，將檔案或是資料夾拖曳到軟體之中即可，馬上就能將物件隱藏，若要設定特定的密碼，從操作的部分去設定就可以了。

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△ 加密檔案的方式很特殊，他會建立一個單獨的加密檔案，假如說 500 MB 的檔案，之後將該檔案透過掛載成硬碟的方式來使用，之後將要加密的檔案丟入即可達成加密的作用，不使用時卸載該硬碟，基本上就不會有任何的檔案痕跡唷！

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安裝版：
Wise Folder Hider Pro.exe（活動下載）
Wise Folder Hider Pro.exe（MediaFire下載）
Wise Folder Hider Pro.exe（Rapidgator下載）
Wise Folder Hider Pro.exe（ZippyShare下載）
Wise Folder Hider Pro.exe（YunFile下載）
檔案大小：2.10 MB

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