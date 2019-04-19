【限時免費】BitLocker Anywhere 5.2 硬碟隨身碟上鎖加密，其他電腦一樣可用！

2019-04-19 05:16:11 哇哇

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

檔案加密與硬碟加密軟體很多，不過大部分是依靠軟體，沒有軟體就無法加密解密，而 BitLocker Anywhere 的使用比較不同，它的功能在於初始化與更改密碼，建立了加密硬碟或是隨身碟之後，拿到其他 Windows 電腦之後輸入密碼就可以開啟，並不用再依靠軟體才能解密，這就是我覺得方便的地方，而 BitLocker Anywhere 目前限時免費當中，請盡快取用唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-bitlocker-anywhere-100-discount

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD BITLOCKER ANYWHERE NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 軟體安裝不用開啟軟體主頁，隨意點選硬碟或是隨身碟右鍵就會看到 BitLocker Anywhere，之後點選 Register 進行註冊。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 硬碟加密也是點選硬碟右鍵，然後 BitLocker Anywhere > Turn on BitLocker，之後就需要初次設定密碼，這個密碼是針對這顆硬碟，不是整個軟體的密碼，密碼的條件需要具備大寫英文、小寫英文與數字。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 設定密碼之後可以額外儲存一組金鑰，這個是需要被額外儲存的，算是密碼忘記的一條後路，請務必保存與謹慎保管。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 之後整顆硬碟、隨身碟會開始進行加密，這時候請保持不要被中斷囉！

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△ 加密之後會有上鎖的圖案，不能直接被開啟。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 要解鎖可以透過右鍵 BitLocker Anywhere > Unlock Drive，之後輸入密碼就可以解密。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 其實直接點選兩下也會要你輸入密碼，這樣的加密完美支援 Windows 10/8.1/8/7/2016/2012/2008，不用軟體輸入密碼就可以開啟。

BitLocker Anywhere 硬碟隨身碟加密

△ 開啟後就會有解鎖的樣式，就可以直接開啟加密的硬碟或是隨身碟囉！

https://www.easyuefi.com/bitlocker-anywhere/bitlocker-anywhere-home.html

安裝版：
BitLocker Anywhere 5.2.exe（SHAREWAREONSALE下載）
BitLocker Anywhere 5.2.exe（MEDIAFIRE下載）
BitLocker Anywhere 5.2.exe（GOOGLE下載）
BitLocker Anywhere 5.2.exe（NOFILE下載）
檔案大小：40.7 MB

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