檔案加密與硬碟加密軟體很多,不過大部分是依靠軟體,沒有軟體就無法加密解密,而 BitLocker Anywhere 的使用比較不同,它的功能在於初始化與更改密碼,建立了加密硬碟或是隨身碟之後,拿到其他 Windows 電腦之後輸入密碼就可以開啟,並不用再依靠軟體才能解密,這就是我覺得方便的地方,而 BitLocker Anywhere 目前限時免費當中,請盡快取用唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD BITLOCKER ANYWHERE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 軟體安裝不用開啟軟體主頁,隨意點選硬碟或是隨身碟右鍵就會看到 BitLocker Anywhere,之後點選 Register 進行註冊。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 硬碟加密也是點選硬碟右鍵,然後 BitLocker Anywhere > Turn on BitLocker,之後就需要初次設定密碼,這個密碼是針對這顆硬碟,不是整個軟體的密碼,密碼的條件需要具備大寫英文、小寫英文與數字。

△ 設定密碼之後可以額外儲存一組金鑰,這個是需要被額外儲存的,算是密碼忘記的一條後路,請務必保存與謹慎保管。

△ 之後整顆硬碟、隨身碟會開始進行加密,這時候請保持不要被中斷囉!

△ 加密之後會有上鎖的圖案,不能直接被開啟。

△ 要解鎖可以透過右鍵 BitLocker Anywhere > Unlock Drive,之後輸入密碼就可以解密。

△ 其實直接點選兩下也會要你輸入密碼,這樣的加密完美支援 Windows 10/8.1/8/7/2016/2012/2008,不用軟體輸入密碼就可以開啟。

△ 開啟後就會有解鎖的樣式,就可以直接開啟加密的硬碟或是隨身碟囉!

https://www.easyuefi.com/bitlocker-anywhere/bitlocker-anywhere-home.html

安裝版:

BitLocker Anywhere 5.2.exe(SHAREWAREONSALE下載)

BitLocker Anywhere 5.2.exe(MEDIAFIRE下載)

BitLocker Anywhere 5.2.exe(GOOGLE下載)

BitLocker Anywhere 5.2.exe(NOFILE下載)

檔案大小:40.7 MB