勒索病毒近年來大肆流行,惡劣的勒索方式,有沒有解決方式?如果你不慎中了勒索病毒,可以先到「No More Ransom 拒絕勒索軟體平台」查看是否有解鎖工具釋出,它是由荷蘭國家警察高科技犯罪單位(National High Tech Crime Unit of the Netherlands' police)、歐洲刑警組織歐洲網路犯罪中心(Europol's European Cybercrime Centre)及麥考菲資安公司( McAfee)所共同創立的平台。

平台目的是為幫助勒索軟體受害者,讓受害者在不用付贖金的狀況下,也可以回復被加密的檔案。至截稿前,「No More Ransom 拒絕勒索軟體平台」共有 107 種勒索病毒解鎖工具,免費、無償提供大家下載使用。趨勢科技也有提供多款解密工具:RansomwareFileDecryptor 1.0.1668 檔案勒索解密工具,適用於 CryptXXX、TeslaCrypt 與 SNSLocker 等勒索病毒

△ 「No More Ransom」是一個展現公私部門合作價值,針對網路犯罪認真採取行動的國際性計畫。合作超越了國界限制,目標為分享知識和教育世界各地的使用者如何防範勒索軟體的攻擊。目前 No More Ransom 所合作的機關遍及全世界,合計共 39 個,其中台灣內政部警政署刑事警察局也在合作夥伴中。

為什麼會有這項「No More Ransom」計畫?

勒索軟體加密使用者系統中的資料,並以此要求贖金,已經成為一大資安問題。這個問題已經氾濫到可以輕易被稱之為流行病的程度。受到勒索軟體攻擊的用戶數量正在飆升,2015 年 4 月至 2016 年 3 月間,受到勒索軟體攻擊的用戶數量達到了 117.8 萬人次,比 2014 到 2015 年同期增長了 5.5 倍。

警方無法獨力打擊網路犯罪和勒索軟體,而如果沒有執法機構的支持,安全研究人員也無法做到。打擊勒索軟體的責任需要警方、司法部門、歐洲刑警組織和資訊安全技術公司共同承擔、共同努力。在全世界攜手合作下,盡全力打擊罪犯的勒索取財計畫,並且在無須支付大額贖金的前提下,將檔案還給合法使用者。

提供超過 100 種勒索軟體解鎖工具

△ 在「No More Ransom」網站中,可以找到超過 100 種勒索工具的解鎖軟體,只要輸入勒索軟體名稱,就可以找到。網站上提供的所有工具都是免費的,任何人受到網路威脅的人都可以取用。

我不知道中了哪一種勒索病毒怎麼辦?

△ 解密警長是設計用來辨識感染設備的勒索軟體類型的工具,如果你不知道自己中的是哪一種勒索病毒,上傳受感染的資料夾就能提供辨識服務,如果你中的勒索病毒有解鎖工具,「No More Ransom」會將解鎖工具的下載連結提供給我們。

所有勒索軟體都有辦法解鎖嗎?

目前並不是所有種類的勒索軟體都有解鎖工具,不過,有時候還是可能幫助受感染的使用者不用付任何贖金就能解鎖。

中勒索病毒,沒有解鎖工具怎麼辦?

即便你中獎了,卻沒有解鎖工具,「No More Ransom」還是建議不要付費,因為不確定是否付費了,就要得回資料。另外,付費也是一種變相鼓勵網路勒索犯罪的方式,只要對方收的到錢,就會有下一位受害者受害。因此最佳的方法還是隨時備分電腦、安裝防毒軟體,事前的預防還是最重要的!

有推薦的備分工具嗎?

No More Ransom 拒絕勒索軟體平台: https://www.nomoreransom.org/zht_Hant/index.html