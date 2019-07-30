No More Ransom 拒絕勒索軟體平台，提供超過 100 種勒索病毒免費解鎖工具

2019-07-30 07:08:16 9M87

已解鎖的勒索病毒

勒索病毒近年來大肆流行，惡劣的勒索方式，有沒有解決方式？如果你不慎中了勒索病毒，可以先到「No More Ransom 拒絕勒索軟體平台」查看是否有解鎖工具釋出，它是由荷蘭國家警察高科技犯罪單位（National High Tech Crime Unit of the Netherlands' police）、歐洲刑警組織歐洲網路犯罪中心（Europol's European Cybercrime Centre）及麥考菲資安公司（ McAfee）所共同創立的平台。

平台目的是為幫助勒索軟體受害者，讓受害者在不用付贖金的狀況下，也可以回復被加密的檔案。至截稿前，「No More Ransom 拒絕勒索軟體平台」共有 107 種勒索病毒解鎖工具，免費、無償提供大家下載使用。趨勢科技也有提供多款解密工具：RansomwareFileDecryptor 1.0.1668 檔案勒索解密工具，適用於 CryptXXX、TeslaCrypt 與 SNSLocker 等勒索病毒

No More Ransom

△ 「No More Ransom」是一個展現公私部門合作價值，針對網路犯罪認真採取行動的國際性計畫。合作超越了國界限制，目標為分享知識和教育世界各地的使用者如何防範勒索軟體的攻擊。目前 No More Ransom 所合作的機關遍及全世界，合計共 39 個，其中台灣內政部警政署刑事警察局也在合作夥伴中。

為什麼會有這項「No More Ransom」計畫？

勒索軟體加密使用者系統中的資料，並以此要求贖金，已經成為一大資安問題。這個問題已經氾濫到可以輕易被稱之為流行病的程度。受到勒索軟體攻擊的用戶數量正在飆升，2015 年 4 月至 2016 年 3 月間，受到勒索軟體攻擊的用戶數量達到了 117.8 萬人次，比 2014 到 2015 年同期增長了 5.5 倍。

警方無法獨力打擊網路犯罪和勒索軟體，而如果沒有執法機構的支持，安全研究人員也無法做到。打擊勒索軟體的責任需要警方、司法部門、歐洲刑警組織和資訊安全技術公司共同承擔、共同努力。在全世界攜手合作下，盡全力打擊罪犯的勒索取財計畫，並且在無須支付大額贖金的前提下，將檔案還給合法使用者。

提供超過 100 種勒索軟體解鎖工具

已解鎖的勒索病毒

△ 在「No More Ransom」網站中，可以找到超過 100 種勒索工具的解鎖軟體，只要輸入勒索軟體名稱，就可以找到。網站上提供的所有工具都是免費的，任何人受到網路威脅的人都可以取用。

我不知道中了哪一種勒索病毒怎麼辦？

如何查詢感染何種勒索病毒

△ 解密警長是設計用來辨識感染設備的勒索軟體類型的工具，如果你不知道自己中的是哪一種勒索病毒，上傳受感染的資料夾就能提供辨識服務，如果你中的勒索病毒有解鎖工具，「No More Ransom」會將解鎖工具的下載連結提供給我們。

所有勒索軟體都有辦法解鎖嗎？

目前並不是所有種類的勒索軟體都有解鎖工具，不過，有時候還是可能幫助受感染的使用者不用付任何贖金就能解鎖。

中勒索病毒，沒有解鎖工具怎麼辦？

即便你中獎了，卻沒有解鎖工具，「No More Ransom」還是建議不要付費，因為不確定是否付費了，就要得回資料。另外，付費也是一種變相鼓勵網路勒索犯罪的方式，只要對方收的到錢，就會有下一位受害者受害。因此最佳的方法還是隨時備分電腦、安裝防毒軟體，事前的預防還是最重要的！

有推薦的備分工具嗎？

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No More Ransom 拒絕勒索軟體平台：https://www.nomoreransom.org/zht_Hant/index.html

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