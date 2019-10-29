djvu 檔案如何解密

你中勒索軟體了嗎？近年來最常見的勒索軟體 Stop ( 又稱為 Djvu ) 共有 160 種變種，在 2019 年 4~9 月份市占率高達 56%，資安業者 Emsisoft 利用 Stop 的金鑰漏洞，破解了 148 種變種加密檔案，對於 70% 的受害者可以有效解密檔案，如果你也不幸受勒索病毒所苦，請立即下載由資安業者 Emsisoft 所提供的解密工具嘗試看看！

如何辨識我中的勒索軟體是否為 Stop？

1. 看副檔名

若你被加密的檔案，副檔名為 .djvu、.rumba、.radman 及 .gero 等奇怪的名稱，就要非常小心。

2. 看手法

若你有上面其中一個副檔名，接著就要查看有無勒索訊息，若你被勒索的金額是 980 元美金，而且在 3 天內聯絡駭客，勒索金額就可以打 5 折。

如果上面兩項都符合的話，那你可以說是 100% 中了這個名為 Stop 的勒索軟體。

Stop 勒索軟體散布管道，如何預防？

如果你常常在網路上下載破解軟體的可要小心了，惡意人士正是抓準了貪小便宜的心態，在各類破解程式、金鑰產生器等軟體中嵌入勒索軟體，若你經常下載要付費的破解軟體，就是最高風險族群。

Stop 勒索軟體解密

△ 若你真的不幸中了勒索軟體，可以下載資安業者 Emsisoft 所打造的解密工具，雖然目前只能破解 148 種變種，還有 12 種是無法解密的，但已涵蓋了 70% 的受害者，有很大的機率可以解鎖成功，大家就下載下來，碰碰運氣啦！

https://blog.emsisoft.com/en/34375/emsisoft-releases-new-decryptor-for-stop-djvu-ransomware/

下載：
decrypt_STOPDjvu.7z（GOOGLE下載）
decrypt_STOPDjvu.7z（1DRV下載）
decrypt_STOPDjvu.7z（MEDIAFIRE下載）
decrypt_STOPDjvu.7z（RAPIDGATOR下載）
decrypt_STOPDjvu.7z（本站下載）
檔案大小：1.79 MB

下載：
decrypt_STOPPuma.7z（GOOGLE下載）
decrypt_STOPPuma.7z（1DRV下載）
decrypt_STOPPuma.7z（MEDIAFIRE下載）
decrypt_STOPPuma.7z（RAPIDGATOR下載）
decrypt_STOPPuma.7z（本站下載）
檔案大小：1.52 MB

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