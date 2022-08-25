勒索軟體

檔案受勒索軟體勒索怎麼辦？先別急著付贖金，最近小編發現 NO MORE RANSOM 勒索軟體解鎖網站，它是由荷蘭國家警察高科技犯罪單位、歐洲刑警組織歐洲網路犯罪中心、卡巴斯基 (Kaspersky) 及麥考菲資安公司共同創立，目前網站上共有超過 160 款已經被解碼的勒索軟體「解藥」可以下載，不知道自己中了什麼勒索軟體的話，也可以透過「解密警長」功能，上傳讓警長幫你辨識，各位如果有中標的話，試試這個由執法部門及資訊安全公司攜手合作的網站吧。

勒索軟體

進入 NO MORE RANSOM 網站後，可以看到一些關於勒索軟體的科普知識，如果你的語言是英文或簡體中文的話，請點擊右上角將語言切換成「中文（正體）」即可。

勒索軟體防護

NO MORE RANSOM 要如何使用？網站上有提供兩種方法，第一種是點擊最上方「解密警長」，直接上傳你受勒索的檔案，它就會自動偵測是哪一種勒索軟體。我個人覺得這種方法是最實用的，因為勒索軟體百百款，身為普通使用者，不太會知道自己種的是哪一種勒索軟體。

勒索軟體解密

第二種方法是點擊「解鎖工具」，這個方法適用於你已經知道自己是中哪一種勒索軟體，在這邊就可以直接下載到勒索軟體的解藥，目前網站上面有超過 160 款勒索軟體的解藥。

勒索軟體解密工具下載

找到勒索軟體名稱後，點擊名稱展開，就可以看到下載位置啦，展開後可以看到此解鎖工具的來源、使用說明，點擊下載就可以儲存到電腦囉。小編把 NO MORE RANSOM 網址放在下面，大家有需要的話請自行取用啦。

傳送門：NO MORE RANSOM

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解密警長 | The No More Ransom Project
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