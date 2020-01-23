IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

拒絕惡意程式是電腦裝機必備的，而且現在的病毒防不慎防，沒有一個軟體來保護電腦怎麼可以呢？免費的防護軟體雖然功能沒有付費的強大，但是已經滿足大部分的基本需求，IObit 的軟體也跨足了防護的這塊市場，IObit Malware Fighter 可以替你掃描電腦中的惡意程式，至少今天多了一個免費的選擇啊！

IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

這一款防護軟體就雷同一般的防毒軟體，若是覺得自己電腦不是那麼的安全，不妨安裝這個軟體掃描一下，免費版本有支援即時防護，專業版更有 Bitdefender 防毒引擎與 與 Anti-Ransomware 增強防護！免費版本當然也可以支援惡意軟體的排除，並不像有些軟體免費版只是掃爽的，沒有任何清除作用。

IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

而掃描的結果其實讓我頗驚奇的，一些感覺沒有問題的軟體或檔案，卻被列在惡意程式的清單內，代表這軟體的敏感度算是高的，掃描後的清除也得特別留意一下。

IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

瀏覽器保護功能有首頁防護、下載防護、外掛與工具列清理、DNS 保護與上網防護與移除廣告。

IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

安全性防護包含了網路防護、檔案防護、啟動防護、處理程序防護與安全性加強，專業版的更是支援攝影機防護、USB磁碟防護與惡意行為防護，即時防護的功能我覺得綽綽有餘，雖然說加上專業版功能感覺會更安全，不過免費版的功能也不能說不足，在於資訊安全的概念下，其實提升個人的安全觀念更有助於防範惡意侵害。不過防護軟體還是不得不裝！

IObit Malware Fighter 7 Free 免費惡意軟體防護

與專業版的功能還是有些許的差異，強調三重防護、更安全的上網與攝影機防護，有沒有人想買買看呢？有要限時免費的走這裡：限時免費 IObit Malware Fighter 7 PRO 專業軟體杜絕惡意軟體的迫害

http://www.iobit.com/malware-fighter-pro.html

免安裝版：
IObit Malware Fighter 7.5.0.7z（GOOGLE下載）
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