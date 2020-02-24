Kaspersky Security Cloud Free

在找免費的防毒軟體嗎？以往卡巴斯基每年都推出 Kaspersky Free 免費版防毒軟體，最近卡巴斯基將要以 Kaspersky Security Cloud Free 來取代 Kaspersky Free 囉，除了 Windows 電腦版，也一併提供 iOS 及 Android 系統作下載，而之前有使用 Kaspersky Free 免費版防毒軟體的使用者也會持續更新～詳細資訊可以參考：Kaspersky 卡巴斯基防毒 2019 免費繁體中文版，沒有看錯！免費版卡巴斯基防毒！

Kaspersky Security Cloud Free

目前卡巴斯基台灣官網還沒有此消息，可以到文章最後面所提供的 Kaspersky 卡巴斯基美國官網，點擊進入後，可以看到「Download Now」點擊下載。

卡巴斯基免費防毒

接著會看到三種裝置，分別提供 Windows、iOS 及 Android，手機版的提供免費 VPN，每日限制 200 MB 流量。這裡小編就用 Windows 電腦版的來做為示範。

Kaspersky Security Cloud Free

下載之後點擊進行安裝，安裝時須保持網路連線，因為會執行下載資料的動作。等待下載完成後，就會自己執行安裝，安裝過程中會有許多選項，詢問你是否要安裝其它保護工具，像是 Chrome 卡巴斯基防護、擋廣告等...這邊就依照個人需求來勾選即可。

免費防毒軟體

安裝完畢後就可以啟用囉，啟用前需要登入卡巴斯基帳號密碼，若沒有帳戶的話，按下方的 Create account 快速註冊一個，只需要輸入 Email 跟密碼就可以快速註冊完成。

卡巴斯基2020

完成之後就可以登入使用啦，因為是免費版只有基本的防護功能，進階功能像是電腦系統清理、密碼管理、隱私保護、線上交易保護等都需要另外付費才可以使用，不過對於基本的電腦防護 Kaspersky Security Cloud Free 算是很足夠啦！

下載：https://usa.kaspersky.com/free-cloud-antivirus

Kaspersky Security Cloud Free 卡巴斯基 2020 免費防毒軟體下載 相關文章

訪客留言

Kaspersky Security Cloud Free 卡巴斯基 2020 免費防毒軟體下載 參考資料

Best Free Antivirus 2020 for PC, Android &amp; iOS | Kaspersky | Kaspersky
Kaspersky Security Cloud – Free comes with top-rated security technologies – and auto-analyses real-time data on new threats – to help protect your PC, mobiles and tablets, including your iPad, from a range of dangers.
New Adaptive Security | Kaspersky Security Cloud 2020 | Kaspersky
At Kaspersky, we believe security should adapt itself to you, not the other way round. This is why we’re introducing Kaspersky Security Cloud – a brand new solution that considers each person’s individuality and their security needs, and is able ...
[下載] 卡巴斯基中國免費版 Kaspersky Free，內建安全防護及自動更新
7 月 28 日更新：台灣版推出！Kaspersky Free 卡巴斯基免費防毒軟體開放下載，安裝後自動啟動授權 請注意：卡巴斯基免費版 Kaspersky Free 僅能以中國大陸的 IP 註冊、獲取註冊碼，如果在台灣或海外地區則註冊時會出現錯誤訊息。 ...
30 天免費下載 | 免費試用版 | 卡巴斯基實驗室台灣
下載卡巴斯基防毒軟體 For PC、Mac 或智慧型手機版。 全系列的網路安全軟體試用版下載，讓您做好萬全防護。 個人及家庭用戶 ... Kaspersky Free 適用於 PC 的免費防毒軟體和基本防護 保護 PC 的基本安全解決方案，可協助您抵禦最常見的威脅…包括病毒 ... ...
Download Free Antivirus Software | Kaspersky
Download FREE antivirus software for Windows, Android, and iOS (desktops, laptops, tablets) and protect yourself against viruses, ransomware, spyware, phishing &amp; dangerous websites. Fast &amp; Easy Virus Protection and 100% free – Download ...
Best Free Cloud Antivirus Software 2020 for all ... - Kaspersky
Download the best cloud protection with Kaspersky Security Cloud Free. This top-rated FREE cloud antivirus protects your family against viruses, malware,&nbsp;...
Kaspersky Security Cloud Free Review | PCMag
Kaspersky Security Cloud Free offers full-scale malware protection and even some suite-level features. It gets superb scores from the independent labs, and it&nbsp;...
卡巴斯基台灣 | 網路安全與防毒軟體
卡巴斯基防毒與網路安全軟體為您的家庭與企業提供頂級的防護，抵禦病毒、惡意軟體、垃圾郵件及其他各種威脅。 您能抵擋 ...
[下載] Kaspersky v19.0.0.1088 卡巴斯基免費防毒軟體（繁體中文版），全面開放下載！ – 重灌狂人
Ad-Aware Free Antivirus+ 免費防毒軟體 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus 免費防毒軟體 （繁體中文版） Kaspersky 卡巴斯基免費防毒軟體全面開放下載！免費版一次可使用 365 天： （到期後移除重裝就好） 使用方法： ...
Kaspersky Free 卡巴斯基免費防毒軟體開放下載，安裝後自動 ...
2016 年底我寫了「卡巴斯基在中國推出Kaspersky Free 免費版，免破解下載自動 ... 有些使用者認為沒有網路防護就跟在網路上裸奔沒兩樣，事實上任何防毒軟體都不敢 ... 安裝Kaspersky Free 一樣要保持網路連線，可以看到下載防毒軟體大約為153.2 ... Security Scan 安全掃描工具等等，但「Kaspersky Free」算得上是卡巴斯基第一次&nbsp;...