在找免費的防毒軟體嗎？以往卡巴斯基每年都推出 Kaspersky Free 免費版防毒軟體，最近卡巴斯基將要以 Kaspersky Security Cloud Free 來取代 Kaspersky Free 囉，除了 Windows 電腦版，也一併提供 iOS 及 Android 系統作下載，而之前有使用 Kaspersky Free 免費版防毒軟體的使用者也會持續更新～詳細資訊可以參考：Kaspersky 卡巴斯基防毒 2019 免費繁體中文版，沒有看錯！免費版卡巴斯基防毒！

目前卡巴斯基台灣官網還沒有此消息，可以到文章最後面所提供的 Kaspersky 卡巴斯基美國官網，點擊進入後，可以看到「Download Now」點擊下載。

接著會看到三種裝置，分別提供 Windows、iOS 及 Android，手機版的提供免費 VPN，每日限制 200 MB 流量。這裡小編就用 Windows 電腦版的來做為示範。

下載之後點擊進行安裝，安裝時須保持網路連線，因為會執行下載資料的動作。等待下載完成後，就會自己執行安裝，安裝過程中會有許多選項，詢問你是否要安裝其它保護工具，像是 Chrome 卡巴斯基防護、擋廣告等...這邊就依照個人需求來勾選即可。

安裝完畢後就可以啟用囉，啟用前需要登入卡巴斯基帳號密碼，若沒有帳戶的話，按下方的 Create account 快速註冊一個，只需要輸入 Email 跟密碼就可以快速註冊完成。

完成之後就可以登入使用啦，因為是免費版只有基本的防護功能，進階功能像是電腦系統清理、密碼管理、隱私保護、線上交易保護等都需要另外付費才可以使用，不過對於基本的電腦防護 Kaspersky Security Cloud Free 算是很足夠啦！

下載：https://usa.kaspersky.com/free-cloud-antivirus