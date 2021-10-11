Supershots 超美的漸層背景添加器，一秒讓你的圖片超吸睛！

想讓你的部落格封面、社群圖片更有質感更吸引人嗎？那就讓這款 Supershots 超美的漸層背景添加器來幫你一把吧！Supershots 是一款可以幫任何圖片加上美麗漸層背景的免費線上工具，你只要將圖片上傳到網站中，就可以依照你的需求在 4 個不同版型中，將圖片裁為適合的大小，接著你還能在 20 種漸層背景中，挑一個最符合當你圖片的背景來使用， 且上傳的圖片都會自動加上圓角與陰影喔！更多好看的背景產生器可以參考這篇：Pretty Snap 線上背景產生器！

Supershots 網站使用介紹

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進到 Supershots 網站後，直接點擊「Select Image」便可從電腦中上傳要使用的圖片或截圖。

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圖片上傳後，便可以進行裁切，裁切好之後，便可按下左下的「Crop Image」，圖片便會加到網站中。

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圖片加入後，會自動變成圓角，並在圖片周圍加上陰影，而右上角會有 4 種版型下拉選單，可以選擇通用、橫版、直版與正方形。

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接著點擊上方的「Select Background Color」便可以開啟美麗的漸層背景選單，共有 20 種顏色可任你挑選。

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選好背景後，一張漂亮的圖片就完成了，點擊「DOWNLOAD」便可將圖片儲存到電腦中座使用囉！若你沒什麼想法的話，可點擊「Random Color」隨機產生漸層背景按鈕，可嘗試到你滿意為止。

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另外，像是健保卡之類的也可以利用 Supershots 網站來當背景，效果真的很不錯，想讓自己封面或產品截圖變得更有吸引力的朋友，快到 Supershots 網站體驗看看吧！

Supershots：https://superblog.ai/supershots/app/

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