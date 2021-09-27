你用的線上去背工具，是否都無法完美去背呢？那麼這款 PixMiller 免費線上全自動去背工具你一定要試試！PixMiller 是一個免費線上去背網站，使用 AI 技術自動去除圖片背景，只要將圖片上傳或拖曳到網站中，網站就會開始自動分析，只要幾秒鐘就能將你的圖片完美去背，甚至比我們手動去背效果更好，有需要進行圖片去背的朋友，趕緊將這個超方便的 PixMiller 線上去背工具收下吧！更多好用的去背工具，可參考這篇：Purephotos 免費線上 AI 去背工具！

PixMiller 使用說明

進到 PixMiller 網站後，直接點選首頁的「上傳圖片」按鈕，接著你便可以選擇要直接上傳圖片或將圖片拖曳到網站中。

圖片上傳後，只要幾秒鐘便可去背完成，接著你可以點選「原始圖片」跟「處理後的圖片」來做一下對比，不過要注意的是，若你沒有註冊的話，只能選擇「帶水印的一般畫質」下載最大 640px 的圖片，若需要無浮水印、高畫質圖片的化，需要購買月付方案透過扣除點數來下載。

PixMiller 賺取免費點數的方法

如何透過註冊 PixMiller 來賺取免費點數？首先請你先完成註冊手續。

註冊完成後，你會獲得一個免費點數，一個點數代表可以下載一張無水印的高清去背圖。

若你想要賺取更多點數的話，請點選右上方的個人頭像，點選「儀表盤」。

接著切換到「獲取點數」頁面，分享自己的邀請鏈結，邀請朋友或同事註冊，這樣兩個人都能獲得額外的免費點數回饋喔！有需要的朋友，可以點擊下方連結前往 PixMiller 體驗看看吧！

PixMiller：https://pixmiller.com/zh-hant/