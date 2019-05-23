remove.bg 去背神器桌面版，五秒內皆可快速去背免費使用（Windows/Mac/Linux）

2019-05-23 07:47:44 9M87

Remove.bg 桌面版

說到桌面去背，每次都心生恐懼，光是想到複雜的 Photoshop 桌面就覺得麻煩？那你絕對不能錯過這次要分享的 remove.bg 桌面版，它本來是一款線上工具，開啟瀏覽器上傳圖片就能在 5 秒內幫你去背完成，現在更進階推出桌面版囉，不需要上傳圖片，在電腦中就能離線快速去背，不管你電腦是 Windows、Mac 還是 Linux 系統，通通都支援啦，如此強大的工具，不收下我都覺得可惜啦～你也可以參考線上去背版本：remove.bg 免費線上去背 AI 精準演算 5 秒鐘去背完成

立刻註冊 remove.bg 帳號走這裡：http://bit.ly/2X22OyP

Remove.bg 桌面版

△ 下載並安裝 Remove.bg 後開啟（文末附有載點），開啟後需要輸入專屬的 API 碼，如何取得？請繼續看下去

removebg 桌面版

△  要取得 API 碼，請到 remove.bg 註冊一個免費會員，每個人都有自己專屬的 API 碼，所以這邊沒辦法統一給啦～註冊完成後請登入帳號。

去背軟體下載

△ 接著再次回到 remove.bg 首頁，點擊頁面上方的 API，來到上圖的畫面之後，按下「Get API Key」。

Remove.bg 桌面版

△ 然後就會出現你的 API 碼囉，將那一長串紅色的 API Key 複製起來，千萬不要給別人，因為每個人都有一組獨一無二的～複製起來之後，請回到剛剛打開的桌面版。

Remove.bg 桌面版

△ 將複製的 API Key 貼上，按下下方藍色的 Save 按鈕就大功告成啦！可以開始使用強大的去背功能。

去背軟體推薦

△ 看到這個畫面後，把要去背的圖片拖進去就可以了，剩下的麻煩去背流程，聽聽教給 remove.bg 來完成。

商品去背工具

△  進行去背之前，下方有去背選項可以調整，包含去背後的背景要透明還是純色填滿、輸出圖片的畫質等，從 4K、HD、標準、普通都有，不過由於高畫質需要付費（每個人只有 5 個 Credit，除非你購買或是邀請朋友來註冊來增加自己的 Credit，不然預設的 5 個 Credit 無法輸出高畫質的去背圖片），不過我想一般人的需求來說，普通畫質就很足夠啦，都沒問題之後，按下 Start 開始去背！（價格參考：https://www.remove.bg/pricing邀請朋友可以贏得更多 Credit）

自動去背軟體下載

△ 這邊我先拿 remove.bg 的強項 - 人像去背來實測，大約 5 秒內就完成精準的人像去背啦，不得不說精準的、速度完全不是我們手動去背能比較的 XD 又快又精準！

Linux 去背軟體

△ 再來是它們家在人像去背之後推出的新功能 - 商品去背，不管是衣服、鞋子、包包等各式各樣的產品，同樣能做到精準的去背，這邊我用了具有背景的鞋子做實測，不到 5 秒鐘的時間，結果還是相當精準。不管是商品或人像，remove. bg 都能快速滿足你的去背需求，趕快下載起來吧，不管電腦是什麼系統都能用喔！

首圖範例在這：緋紅女巫真那麼好看？伊莉莎白歐森 Elizabeth Olsen 讓你一次看個夠 [129P]

https://www.remove.bg/

Windows 版本下載：
removebg-for-windows 1.0.0.exe（REMOVE下載）
removebg-for-windows 1.0.0.exe（GOOGLE下載）
removebg-for-windows 1.0.0.exe（1DRV下載）
removebg-for-windows 1.0.0.exe（NOFILE下載）
檔案大小：68.17 MB

Mac 版本下載：
removebg-for-mac 1.0.0.dmg（REMOVE下載）
removebg-for-mac 1.0.0.dmg（GOOGLE下載）
removebg-for-mac 1.0.0.dmg（1DRV下載）
removebg-for-mac 1.0.0.dmg（NOFILE下載）
檔案大小：63.3 MB

Linux 版本下載：
removebg-for-linux 1.0.0.deb（REMOVE下載）
removebg-for-linux 1.0.0.deb（GOOGLE下載）
removebg-for-linux 1.0.0.deb（1DRV下載）
removebg-for-linux 1.0.0.deb（NOFILE下載）
檔案大小：55.87 MB

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