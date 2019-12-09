KKBOX Prime 14天免費兌換碼

KKBOX 可以聽音樂我想大家都知道，不過 KKBOX Prime 可以滿足大家夠多的影音需求，包含有 KKBOX、KKTV、KKTIX 限定優惠、KK 選物、KKBOX Kids 與 KK Points 點數加倍的六大服務，可以讓你爽聽歌、瘋追劇、衝演唱會與買周邊等等，這次提供大家 14 天免費的 KKBOX Prime 序號兌換碼，大家有機會趁這 14 天好好的體驗一下，雖然 14 天不是太長，不過有領取有賺到啦！

KKBOX Prime 六大服務：

  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KKBOX：4,500 萬首好歌聽到飽 動態歌詞隨點隨看
  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KKTV：全台最大日劇片庫 台韓陸劇與超強動漫
  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KKTIX：限定優惠 國內外演唱會與展覽 獨享折扣與優先購票
  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KK選物：最潮偶像周邊商品 Prime 獨享滿千送百
  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KKBOX Kids：海量親子有聲書 孕期到學齡前多元歌單
  • KKBOX Prime 14天免費兌換碼 KK Points：點數加倍 消費回饋點數最高 5 倍 兌點即抽風雲榜門票

如何取得啟用免費兌換碼？

活動序號：KKTV19FALL
活動網址：https://tt.kkbox.com/tw/topup/index.php

KKBOX Prime 14天免費兌換碼

進入活動頁面之後，輸入活動序號之後，就可以正確的啟用囉！

KKBOX Prime 免費取得兌換碼！享有 14 天 KKBOX Prime 會員資格 相關文章

訪客留言

KKBOX Prime 免費取得兌換碼！享有 14 天 KKBOX Prime 會員資格 參考資料

kktv 序號– Mub
KKTV 序號優惠碼序號優惠內容使用期限PRIME14DAY 免費體驗KKTV Prime 14天9/30 ... 序號優惠折扣代碼券享有免費升級會員、台日韓電視劇、綜藝節目、頒獎典禮、動漫網路電視免費看。 ... 如何兌換KKBOX Prime 體驗序號如何取消訂閱KKTV VIP服務？ ... 輸入KKTV 電子序號，即可自開通日起享受KKTV VIP 會員資格30 天。
免費聽kkbox方法 - 掃一掃，就分享 - Aotem
掃一掃就分享，已經有很多朋友提交了如下網絡資源，並且有些資源已經被分享，歡迎你加入，分享它，幸福自己也幸福他人。 以下是我們為你推薦的免費聽kkbox方法 相關的熱門資訊網址鏈接，你可按照自己需求進入查看詳細內容。
2020 東京奧運紀念信用卡，11 種卡面你最喜歡哪張？（11.14更新）
為了搭上 2020 東京奧運（文中簡稱：東奧）的話題，同時也看準日本是最受台灣人喜愛的旅遊國家，國際信用卡組織 Visa 攜手 7 家銀行，共推出 9 張信用卡、11 種卡面的限量特色信用卡。這些信用卡的卡面已經陸續釋出，但部分信用卡的資訊尚有幾家發卡 ...
KKBOX 服務中心如何免費體驗試用KKBOX？
新註冊會員享有3天免費體驗，試用後轉為一般會員享有每日音樂免費聽，活動條件 ... 免費會員可享有的權益請點此參考會員權益一覽表。 ... KKBOX Prime 會員權益.
ㄟ寶E-coupon 折價券 購物金 現金券分享 :: 痞客邦 ::
ㄟ寶E-coupon 折價券 購物金 現金券分享 跳到主文 E-Coupon、折價券、購物金、現金券、優惠券、點數折扣免費分享 ... 免費戲劇電影電視線上看-愛奇藝vip序號、KKTV、Friday影城序號、MY Video序號、CATCHPLAY、中華影視、GT TV、gomovie免費序號分享 ...
各種裝置都能聽音樂! - KKBOX
KKBOX讓你在電腦、手機、Apple TV、Android TV、Apple CarPlay、Chromecast、Xbox上聽音樂，並支援Windows, MAC, iOS, Android 等作業系統 KKBOX 音樂情報 服務介紹 註冊 繳款 $ 儲值 更多 KKBOX Prime KK Points KKBOX Kids Prime / 白金會員優惠 ... ...
KKBOX 服務中心KKBOX Prime 會員權益
KKBOXPrime會員：影音雙享受！ ... 會員身分權益差異如下：.categorybackground-color:rgba(2... ... KKBOX Kids 免費使用, v, v, v ... 體驗期間若身份同時為KKBOX 白金會員則可享此資格。 ... 從註冊成功當天開始，享有3 天免費體驗完整功能的權限。
白金會員優惠 - KKBOX
KKBOX Prime 玩家獨享！購買喜滿客影城指定套餐46折起，加入喜滿客會員再享更多優惠。 活動期間：2019/05/09 - 2019/12/31 驚喜好禮：KKBOX Prime 玩家獨享！購買喜滿客影城指定套餐46折起，加入喜滿客會員再享更多優惠。
玉山Only卡 - 玉山銀行 - E.SUN Commercial Bank
活動期間內於KKBOX Prime官網付款頁面選擇「信用卡優惠」綁定玉山Only卡扣繳KKBOX Prime方可享有本優惠專案。 優惠期間買 90 天送 90 天，第 181 天恢復原價每月 199 元。 每卡及帳號皆限享用一次優惠，且本優惠不得與其他優惠活動合併使用。 ...
線上客服快易通
線上客服快易通 建議您先瀏覽「常見問答」，更快速找到解答。 如果還需要進一步協助，請先選擇問題項目，並提供相關資料，我們將儘快為您處理，謝謝。