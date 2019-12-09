KKBOX 可以聽音樂我想大家都知道，不過 KKBOX Prime 可以滿足大家夠多的影音需求，包含有 KKBOX、KKTV、KKTIX 限定優惠、KK 選物、KKBOX Kids 與 KK Points 點數加倍的六大服務，可以讓你爽聽歌、瘋追劇、衝演唱會與買周邊等等，這次提供大家 14 天免費的 KKBOX Prime 序號兌換碼，大家有機會趁這 14 天好好的體驗一下，雖然 14 天不是太長，不過有領取有賺到啦！
KKBOX Prime 六大服務：
- KKBOX：4,500 萬首好歌聽到飽 動態歌詞隨點隨看
- KKTV：全台最大日劇片庫 台韓陸劇與超強動漫
- KKTIX：限定優惠 國內外演唱會與展覽 獨享折扣與優先購票
- KK選物：最潮偶像周邊商品 Prime 獨享滿千送百
- KKBOX Kids：海量親子有聲書 孕期到學齡前多元歌單
- KK Points：點數加倍 消費回饋點數最高 5 倍 兌點即抽風雲榜門票
如何取得啟用免費兌換碼？活動序號：KKTV19FALL
活動網址：https://tt.kkbox.com/tw/topup/index.php
進入活動頁面之後，輸入活動序號之後，就可以正確的啟用囉！