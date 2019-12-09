KKBOX 可以聽音樂我想大家都知道，不過 KKBOX Prime 可以滿足大家夠多的影音需求，包含有 KKBOX、KKTV、KKTIX 限定優惠、KK 選物、KKBOX Kids 與 KK Points 點數加倍的六大服務，可以讓你爽聽歌、瘋追劇、衝演唱會與買周邊等等，這次提供大家 14 天免費的 KKBOX Prime 序號兌換碼，大家有機會趁這 14 天好好的體驗一下，雖然 14 天不是太長，不過有領取有賺到啦！

KKBOX Prime 六大服務：



KKBOX：4,500 萬首好歌聽到飽 動態歌詞隨點隨看

KKBOX：4,500 萬首好歌聽到飽 動態歌詞隨點隨看 KKTV：全台最大日劇片庫 台韓陸劇與超強動漫

KKTV：全台最大日劇片庫 台韓陸劇與超強動漫 KKTIX：限定優惠 國內外演唱會與展覽 獨享折扣與優先購票

KKTIX：限定優惠 國內外演唱會與展覽 獨享折扣與優先購票 KK選物：最潮偶像周邊商品 Prime 獨享滿千送百

KK選物：最潮偶像周邊商品 Prime 獨享滿千送百 KKBOX Kids：海量親子有聲書 孕期到學齡前多元歌單

KKBOX Kids：海量親子有聲書 孕期到學齡前多元歌單 KK Points：點數加倍 消費回饋點數最高 5 倍 兌點即抽風雲榜門票

如何取得啟用免費兌換碼？

進入活動頁面之後，輸入活動序號之後，就可以正確的啟用囉！